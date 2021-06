Devyne Rensch verlengt bij Ajax: ‘Het moeilijkste begint nu’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 13:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:19

Ajax en Devyne Rensch hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, zo meldt de regerend kampioen van Nederland vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Het vorige contract van Rensch liep tot door tot de zomer van 2023; de nieuwe verbintenis van de verdediger geldt tot medio 2025.

Rensch, achttien jaar, speelde sinds 2016 in de jeugdopleiding van Ajax. De international van Jong Oranje maakte op 28 november 2020 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd FC Emmen – Ajax (0-5). Het bleek het begin van een stormachtige doorbraak onder leiding van trainer Erik ten Hag. Tot nu toe speelde Rensch bij Ajax 27 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Hij scoorde daarin drie keer Het afgelopen seizoen werd Rensch met Ajax landskampioen en won tevens de KNVB beker.

Rensch werd gaandeweg het seizoen de vaste rechtsback van Ajax. Hij had een basisplaats in de laatste tien competitieduels van het seizoen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars prijst zich dan ook gelukkig met de contractverlenging van Rensch: “Het gaat pijlsnel met Devyne. Vorig jaar rond deze tijd won hij hier de Abdelhak Nouri Trofee als grootste talent van de jeugdopleiding en nu heeft hij als volwaardig lid van de A-selectie de dubbel gewonnen met Ajax 1", zegt Overmars in een reactie.

"Elke zomer krijgen jonge talenten tijdens de voorbereiding de kans bij Erik ten Hag. Devyne heeft die kans gepakt. Hij heeft vervolgens aangetoond mee te kunnen komen, maar het moeilijkste begint nu. Dat is de volgende stap maken. Hij moet sterker en nog beter worden, dat weet hij. Wij hebben heel veel vertrouwen in hem, vandaar dit nieuwe contract", concludeert de directeur voetbalzaken van Ajax.