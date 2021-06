Van der Vaart waakt voor herhaling van 2008: ‘Absoluut niet doen’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 11:12 • Yanick Vos • Laatste update: 12:39

Rafael van der Vaart denkt dat het goed is als bondscoach Frank de Boer in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië een aantal wissels doorvoert, daar Oranje zich toch al als groepswinnaar heeft geplaatst voor de volgende ronde van het EK. De oud-international benadrukt dat de bondscoach er goed aan doet om in niet bijna het hele elftal te wisselen, zoals Marco van Basten deed in 2008. Waar Van der Vaart denkt aan rust voor Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Daley Blind, is Kees Kwakman van mening dat De Boer meer wissels moet doorvoeren en in het laatste groepsduel voor een 4-3-3-formatie moet kiezen.

In de groepsfase van 2008 won Nederland op indrukwekkende wijze de eerste twee groepswedstrijden van Italië (3-0) en Frankrijk (4-1). Omdat Oranje al geplaatst was, koos Van Basten in de laatste groepswedstrijd tegen Roemenië (2-0 winst) voor negen nieuwe spelers. Alleen Orlando Engelaar en Khalid Boulahrouz behielden hun basisplaats. In de kwartfinale die volgde tegen Rusland ging Oranje met 1-3 onderuit. Van der Vaart was een van de spelers die rust kreeg tegen Roemenië. “Toen was ik er blij mee”, zei Van der Vaart donderdag bij de NOS. “Met wat ik nu weet, zou ik het absoluut niet doen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Vaart zou slechts een paar wissels doorvoeren als hij in de schoenen van De Boer stond. “Malen moet spelen”, aldus de oud-voetballer, die spelers noemde die in zijn ogen goed rust kunnen gebruiken: “De Ligt zag er nog niet helemaal top uit. Frenkie (De Jong, red.) had een beetje last. Dat soort wissels kunnen, maar niet een heel elftal. Marco wisselde toen echt iedereen, zelfs de keeper. Ik zou dat niet doen. Wij hadden een week echt niks gedaan. Dat was niet echt de reden dat we daarna verloren, maar het voelde anders ineens. Je wordt toch een beetje uit je ritme gehaald. Als fitte speler moet je gewoon twee keer in vier of vijf dagen tijd kunnen spelen.”

Van Basten kreeg in de studio van de NOS de vraag hoe hij het zou aanpakken. “Ik zou ook kijken in hoeverre spelers beter gebaat zijn bij wat rust. Het gaat uiteindelijk om de vierde wedstrijd en niet om de derde wedstrijd. Dus ik zou toch wel zoveel mogelijk alle pijlen op de vierde wedstrijd zetten”, aldus Van Basten. Matthijs de Ligt gaf na de zege op Oostenrijk aan dat hij graag zou willen spelen tegen Noord-Macedonië. “Ik merk persoonlijk merk bij mezelf dat hoe meer ik speel, hoe beter ik me voel. Ik ben een speler die het van veel explosief wenden en keren moet hebben. Ik zou het liefst willen spelen. Uiteindelijk is de bondscoach degene die beslist”, aldus De Ligt.

De Boer liet weten dat hij de komende dagen gaat nadenken over eventuele wissels. Wellicht houdt hij Daley Blind aan de kant. De linkspoot is pas hersteld van een zware enkelblessure en werd donderdag tegen Oostenrijk net als tegen Oekraïne na een uur gewisseld. Zichtbaar balend ging hij naar de kant. “Het leek erop dat het een geplande wissel was. Ik wist het niet van tevoren”, zei Blind na afloop. “Ik had er wel rekening mee gehouden. Uiteraard begrijp ik het. Als ik naar mezelf kijk, wil ik gewoon spelen.” Ook Georginio Wijnaldum gaf aan dat hij graag zou willen spelen. “Ik heb wel het gevoel dat ik wil voetballen”, aldus de middenvelder. “Het liefst wil ik alle wedstrijden spelen, maar we zijn er nu nog niet echt mee bezig.”

De man van de wedstrijd was niet Denzel Dumfries of Frenkie de Jong

De rapportcijfers van Voetbalzone van de spelers van Oranje. Lees artikel

“Hij zei terecht dat hij eerst in overleg moet met de spelers”, reageerde Kwakman donderdagavond bij Voetbalpraat. “Welke spelers zijn ongeschonden uit de strijd gekomen? De medische staf heeft natuurlijk allemaal gegevens. Maar je eerste gedachtes gaan naar Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Blind. Dumfries misschien ook wel, die legt zoveel energie in zijn spel. Maar dan kom je wel uit bij vijf, zes sterkhouders die je er dan uithaalt. Aan de andere kant: je speelt tegen Noord-Macedonië”, aldus de oud-voetballer bij het programma van ESPN.

Kwakman denkt daarnaast dat De Boer er goed aan zou doen om tegen Noord-Macedonië over te stappen van het 5-3-2-systeem naar 4-3-3. “Gakpo op links, Berghuis op rechts. Gravenberch erop, tuurlijk. Een paar nieuwe jongens erin. Misschien met Krul wel een andere keeper”, vervolgde Kwakman. “Ik geloof er ook niet zo in dat tegen Noord-Macedonië het systeem nog beter in elkaar valt.” De wedstrijd tegen Noord-Macedonië staat aanstaande maandag (18.00 uur) op het programma.