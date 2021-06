Koeman: ‘We hadden niet de juiste contacten, dat is cruciaal gebleken’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 09:59 • Rian Rosendaal

Ronald Koeman kijkt ondanks alle geruchten over zijn positie met een positief gevoel uit naar de start van het nieuwe seizoen. In een uitgebreid interview met Sport komt onder meer de naderende komst van Memphis Depay ter sprake. Koeman, donderdagavond nog aanwezig bij het EK-duel tussen Oranje en Oostenrijk in Amsterdam, betreurt daarnaast het feit dat Paris Saint-Germain Barcelona aftroefde in de strijd om Georginio Wijnaldum.

"De vooruitzichten zijn goed", aldus de optimistisch gestemde Koeman. "Ik weet dat de club achter de schermen hard werkt aan het samenstellen van een competitief elftal, een die beter is dan afgelopen seizoen. Ik weet zeker dat de selectie er op vooruit zal gaan." Veel lijkt af te hangen van het aanblijven van Lionel Messi, die zijn contract in het Camp Nou nog steeds niet heeft verlengd. Koeman maakt zich desondanks geen grote zorgen. "We hebben altijd gezegd dat Messi hier zijn loopbaan moet beëindigen, dus ik hoop dat er snel meer duidelijkheid komt. Ik weet zeker dat dat mogelijk is, het zou geweldig nieuws zijn voor iedereen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronald Koeman reageert: ‘Bij mijn weten is het grotendeels rond’

De coach van Barcelona bespreekt de komst van Memphis Depay. Lees artikel

Depay moet komend seizoen in de voorhoede gaan samenspelen met Messi, al wil Koeman niet op de zaken vooruitlopen. "De handtekening ontbreekt nog, maar het ziet er allemaal goed uit. Hopelijk tekent hij snel, het is een interessante speler." Dat er definitief een streep kan door de naam van Wijnaldum vindt de Barcelona-trainer vooral heel erg jammer. "Dat is ook een interessante speler die voorkwam in de plannen van veel clubs. We beschikten helaas niet over de juiste contacten, dat is cruciaal gebleken. Dan zou ons verhaal ook overtuigender zijn geweest. We kunnen helaas niet anders constateren dan dat Paris Saint-Germain ons op het laatste moment heeft ingehaald", verzucht Koeman.

De tegen Oostenrijk trefzekere Depay hintte eerder deze week op een persconferentie al naar een overgang richting Barcelona, zonder daar al te lang stil bij te staan. Het is geen geheim dat de aanvaller van Olympique Lyon graag weer onder Koeman wil werken, net als in hun gezamenlijke periode bij Oranje. Voor het seizoen 2021/22 werden in een eerder stadium al Sergio Agüero, Eric García en Emerson Royal aangetrokken.