‘Vanuit Nederland werd ik ooit bijna international van Noord-Macedonië’

Zondag, 20 juni 2021 om 00:15

Noord-Macedonië is na twee nederlagen in groep C reeds kansloos voor het bereiken van de volgende ronde en speelt dus enkel nog om de eer tegen het Nederlands elftal. Denis Mahmudov verwacht tegen Oranje opnieuw een verliesbeurt, maar is niettemin trots op zijn landgenoten. “Ze hebben er een prachtige week van gemaakt en ik ga er nog een laatste keer goed voor zitten. Dit EK zal de mensen in Skopje enorm goed doen.”

“Joegoslavië, Balkan, Oostblok. Kijk maar hoe je het noemt, joh. We hebben zoveel namen”, grinnikt de 31-jarige aanvaller, die acht verschillende Nederlandse clubs diende en zijn grootste successen vierde bij Sparta Rotterdam en FC Dordrecht. Hij werd in 1989 geboren in Veles, dat destijds nog bij het voormalige Joegoslavië hoorde en sinds de afsplitsing op Noord-Macedonisch grondgebied ligt. Hij woonde er de eerste dertien jaar van zijn leven en reisde vlak na de eeuwwisseling met zijn gezin zijn vader achterna, die al enige jaren in Apeldoorn de kost verdiende. “In Veles heerste en heerst nog altijd armoede, maar toch kom ik er nog elk jaar met plezier terug. Het blijft toch een deel van je leven en mijn familie woont er grotendeels.”

Mahmudov was nu maar wat graag in Noord-Macedonië geweest om het volksfeest van dichtbij mee te maken, maar moet het vanwege reisbeperkingen doen met foto’s en video’s die zijn ooms en neven hem sturen. “Het voetbalelftal is de grootste trots en het gebeurde nooit eerder dat ze erbij waren op een EK, dus heel het land ging los. Die beelden van de kwalificatie waren al geweldig en nu gaat ook heel de straat los als ze scoren”, grinnikt de aanvaller. “Mijn familie praat al maanden bijna nergens anders meer over. Een EK of WK is gewoon het mooiste wat er is. Ik geniet ook van de Nederlandse vlaggetjes en eigenlijk van alle landen. Die trots is mooi om te zien.”

Wie anders dan Goran Pandev nam de allereerste Noord-Macedonische treffer op een eindronde voor zijn rekening. Inmiddels heeft ook Alievski een goal op zijn naam staan.

Zelf is hij het meest onder de indruk van routinier Goran Pandev. De 37-jarige recordinternational en Noord-Macedonisch topscorer aller tijden was eigenlijk van plan om af te zwaaien, maar besloot nog één keer alles op alles te zetten voor kwalificatie voor een eindtoernooi. Dat lukte weliswaar niet via de reguliere weg, maar door de goede resultaten in Groep D van de Nations League was er een ontsnappingsroute die via play-offs tegen Kosovo (2-1 winst) en Georgië (0-1 winst) alsnog naar het gedroomde resultaat leidde. “En dan scoort Pandev ook nog in zijn eerste wedstrijd. Dan ben je een grote meneer hoor. Met zijn erelijst kon hij al nooit over straat in eigen land, maar nu al helemaal niet meer. Wat een legend.”

Noord-Macedonië verloor de openingswedstrijd uiteindelijk met 3-1 van Oostenrijk en vervolgens met 2-1 van Oekraïne, waarbij de geslepen Pandev nog een penalty verdiende door zijn been leep voor een aanstormende verdediger te zetten. “Met al zijn ervaring is hij nog steeds enorm belangrijk”, aldus Mahmudov, die vooraf hoop koesterde dat zijn landgenoten in een van de eerste twee wedstrijden misschien een puntje konden pakken. “Zeker tegen Oekraïne had dat misschien wel gekund, maar Noord-Macedonië is gewoon ook geen grootse ploeg. Zo realistisch moet je wel zijn. Ze gaan het Oranje niet moeilijk kunnen maken”, verwacht hij. “Kijk, alle Balkan-landen hebben technische spelers die zoeken naar de voetballende oplossing, maar tactisch is het allemaal net even wat minder.”

Het Nederlands elftal is al zeker van groepswinst en Noord-Macedonië blijft laatste, dus kan bondscoach Frank de Boer in het duel om des keizers baard ervoor kiezen om wat spelers rust te gunnen.

Vooraf werd Noord-Macedonië dan ook ingeschaald als de zwakste broeder in de poule en zelfs van het hele EK, maar individueel zijn er wel wat spelers die ook bij andere landen speeltijd af zouden dwingen. Doelman Stole Dimitrievski maakt dit toernooi een prima indruk, Arijan Ademi van Dinamo Zagreb zou zich bij andere kleine landen ook wel in de selectie weten te spelen en met Eljif Elmas (Napoli), Ezgjan Aliovski (Leeds United) en Enis Bardhi (Levante) hebben de Noord-Macedoniërs nog drie sterkhouders naast Pandev. “Vooral Bardhi doet het de laatste jaren goed. Hij heeft een heel mooie traptechniek en is op dit moment zelfs ietsje verder dan Elmas, die als grootste talent nog wel erg jong is en veel druk op zijn schouders voelt”, aldus Mahmudov.

Dat de druk van de natie verlammend kan werken, ervoer hij zelf in mindere mate toen hij als zeventienjarige zijn debuut maakte bij het inmiddels opgeheven AGOVV Apeldoorn. “Dries Mertens en ik scoorden toen allebei en sindsdien stonden de ogen van Noord-Macedonië weer op mij gericht. Toen ik een jaar of elf was, mocht ik al eens met de Onder-13 van mijn land meedoen en daarna was ik uit beeld verdwenen, maar door die goal kwam het weer even terug.” Tot een debuut voor de nationale ploeg zou het uiteindelijk nooit leiden, maar in dienst van PEC Zwolle kwam hij er bijzonder dichtbij. “Toen werd ik gebeld om twee interlands te spelen, maar precies op dat moment raakte ik geblesseerd. Dat was een droom geweest, maar het mocht helaas niet zo zijn.”

De momenteel naar een nieuwe club zoekende Mahmudov startte na zijn vertrek uit Zwolle een voetbalreis die hem langs nog eens negen clubs en vijf landen voerde, terwijl de Noord-Macedonische ploeg stilaan aan kracht won. “De huidige bondscoach (Igor Angelovski, red) heeft er echt een team van weten te maken”, prijst de aanvaller. “Ze werken keihard voor elkaar. Hij heeft natuurlijk het geluk dat er nu wat jongens bijzitten die op een hoger niveau spelen, maar moet het ook doen met gasten die actief zijn in de Albanese of Zwitserse competitie. Dan is het toch knap dat je daar een EK mee haalt en van Duitsland kan winnen”, verwijst hij naar de WK-kwalificatiezege in maart. Die Mannschaft werd met 1-2 verslagen. “Dat was ook echt een goede wedstrijd, dus wie weet kunnen ze iets extra’s brengen tegen grotere tegenstanders.”

Zou er dan toch nog een puntje inzitten als de Noord-Macedoniërs nog een keer alles op alles zetten en Nederland wellicht niet zijn sterkste formatie inzet? “Dat verwacht ik niet. Het had echt tegen Oostenrijk of Oekraïne moeten gebeuren. Ze hebben zich op basis van pure wilskracht van hun beste kant laten zien en het land trots gemaakt, maar Nederland is next level joh. Die zijn te goed”, aldus Mahmudov, die na de laatste groepswedstrijd vol overgave voor Oranje gaat juichen. “Inmiddels woon ik langer in Apeldoorn en Rotterdam dan in Veles, dus ik voel me ook deels Nederlander. Ik houd dus nog een troef over in het toernooi”, lacht de aanvaller. “Maar eerst nog een keer meeleven met Noord-Macedonië. Ze hebben er een mooie week van gemaakt en ik ga er nog een laatste keer goed voor zitten. Dit EK zal de mensen in Skopje goed doen, zelfs als het echt drie nederlagen worden.”