Frenkie de Jong op gelijke hoogte met Zidane, Figo, Ronaldo en Ribéry

Vrijdag, 18 juni 2021 om 09:20 • Laatste update: 09:41

Frenkie de Jong kan terugkijken op een sterk optreden namens Nederland tegen Oostenrijk (2-0). Hij heerste op het middenveld en werd na afloop geprezen door onder meer Rafael van der Vaart. De Barcelona-middenvelder liet op kenmerkende wijze zijn kapbewegingen en dribbels zien. Voor de tweede EK-wedstrijd op rij zorgde hij voor vijf geslaagde dribbels, waarmee hij zijn naam volgens Opta kan terugvinden in een illuster rijtje namen.

Na de wedstrijd tegen Oekraïne (3-2) was De Jong de speler met de meeste geslaagde dribbels (vijf) na de eerste EK-speelronde. Tegen Oostenrijk haalde hij opnieuw dat aantal geslaagde dribbels. Op het EK zijn Luís Figo (2000), Zinédine Zidane (2000), Cristiano Ronaldo (2004) en Franck Ribéry (2012) de laatste spelers die dat aantal in twee wedstrijden op rij haalden. Het is afwachten of De Jong deze statistiek aanstaande maandag tegen Noord-Macedonië (18.00 uur) kan aanscherpen. Bondscoach Frank de Boer liet reeds weten dat hij overweegt om een aantal spelers te gaan sparen, daar Oranje zich toch al als groepswinnaar heeft verzekerd van een plek bij de laatste zestien.

5 - Frenkie de Jong completed five dribbles in consecutive #EURO2020 games, the last five players to do so in consecutive European Championship games: Frenkie de Jong (2021) Franck Ribéry (2012) Cristiano Ronaldo (2004) Zinedine Zidane (2000) Luís Figo (2000) Elite. pic.twitter.com/3SKkyJJ8Hz — OptaJohan (@OptaJohan) June 17, 2021

De Jong maakte afgelopen seizoen bij zijn club 4.492 speelminuten, meer dan welke Oranje-international in de EK-selectie dan ook. Mogelijk kiest De Boer ervoor om hem tegen Noord-Macedonië rust te geven, al zit De Jong daar zelf niet op te wachten. “Ik voel me gewoon goed”, zei hij donderdag na de 2-0 overwinning in gesprek met de NOS. “In de vorige wedstrijd voelde ik me ook al goed, alleen had ik toen aan het einde wat kramp: dat had ik nog niet eerder gehad dit seizoen. Ik weet niet wat dat was, maar ik voel me gewoon goed. Nu goed herstellen en dan zullen we zien wat we in die laatste wedstrijd gaan doen. Het is aan de trainer, wat hij in gedachten heeft moet hij doen. Wij volgen gewoon.”

Met een excellerende Frenkie de Jong pakte Oranje donderdagavond een ticket voor de achtste finales van het EK. Even nagenieten... ??#euro2020 pic.twitter.com/ed7mPwOtMg — NOS Sport (@NOSsport) June 18, 2021

“De man... Het is ongelofelijk wat hij laat zien”, zei Rafael van der Vaart in de studio van de NOS. “Op zijn positie, voor de verdediging. Misschien is hij op die positie wel de beste speler die Nederland ooit gehad heeft. Ik heb het niet over scoren of assists geven, maar met wegdraaien en weten wat er om je heen gebeurt. Ik kan me niet herinneren dat ik dat gezien heb op die positie”, aldus de oud-international. “Nou, daar heb je gelijk in”, reageerde Pierre van Hooijdonk. “Feit is wel dat er in de afgelopen jaren altijd een echte controlerende, verdedigende middenvelder heeft gestaan. Hij is nu de moderne spelverdeler.”