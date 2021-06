‘Tottenham Hotspur zet na een gesprek ook streep door naam Gattuso’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 08:58 • Rian Rosendaal

Tottenham Hotspur heeft besloten om niet in zee te gaan met Gennaro Gattuso, zo onthult The Athletic vrijdagochtend. Na een gesprek met de plotseling bij Fiorentina vertrokken coach is de clubleiding tot de conclusie gekomen dat een samenwerking niet wenselijk is. Gattuso leek een van de topkandidaten te zijn na het afhaken van Paulo Fonseca, maar Noord-Londen wordt dus niet zijn nieuwe werkplek.

Waarom Tottenham Gattuso geen contract zal voorleggen is niet precies duidelijk. De zoektocht van voorzitter Daniel Levy naar een nieuwe manager gaat dus verder. Kort geleden ging er al een streep door de naam van Antonio Conte en donderdag kwam naar buiten dat ook Fonseca niet langer in de running is. De komst van de bij AS Roma vertrokken oefenmeester is volgens transferexpert Fabrizio Romano ‘honderd procent van de baan’, ondanks dat het de voorbije dagen erop leek dat alleen nog maar de laatste plooien gladgestreken dienden te worden. Romano schrijft dat de contracten al waren opgesteld en dat deze alleen nog ondertekend dienden te worden.

Fonseca genoot in Italië, waar hij de voorbije twee jaar trainer van AS Roma was, fiscale voordelen, maar deze zijn in Groot-Brittannië niet van toepassing. De gesprekken werden vervolgens gestaakt. Na een gesprek met Gattuso echter is Levy tot de conclusie gekomen dat de Italiaanse coach niet de geschikte kandidaat is voor de lange termijn. Eerder dit jaar doken onder meer de namen van Erik ten Hag, Julian Nagelsmann, Hansi Flick en Mauricio Pochettino al op, nadat de Londense club afscheid had genomen van José Mourinho.

De beslissing om Gattuso te passeren zal een deel van de Tottenham-aanhang waarschijnlijk wel bevallen. De hashtag #NoToGattuso was zelfs even trending op Twitter. Er werd zelfs een campagne gestart om de komst van Gattuso tegen te houden. Veel fans brachten oude en opmerkelijke uitspraken van de oud-middenvelder naar voren. Gattuso sprak zich in het verleden openlijk uit tegen een huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht. Daarnaast vond hij het in 2013 vreemd dat Kevin-Prince Boateng woedend van het veld liep na racistische spreekkoren van de tribune. De clubloze coach trok tevens de aanwezigheid van vrouwen in de voetbalsport in twijfel, wat ook tot de nodige ophef leidde.