‘Oranje ver verwijderd van niveau Frankrijk, Italië, Duitsland, België’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 08:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:55

Nederland was donderdagavond met 2-0 te sterk voor Oostenrijk, maar desondanks hecht Valentijn Driessen niet al teveel waarde aan de overwinning en de plaats in de achtste finale van het EK. De chef voetbal van De Telegraaf constateert dat Oranje verdedigend nog steeds behoorlijk kwetsbaar is en benadrukt tevens dat het elftal van bondscoach Frank de Boer het ontzettend getroffen heeft met Groep C.

Driessen vindt net als Ronald Koeman dat de euforie in Nederland wel erg groot is. "Inhoudelijk sloeg Koeman de spijker op zijn kop. Defensief blijft Oranje, ook met de teruggekeerde De Ligt, kwetsbaar in het 3-5-2-systeem", schrijft de Oranje-volger vrijdagochtend in een analyse. "Het ontkoppelen van Koemans tandem Depay-Wijnaldum maakt Nederland offensief niet sterker en Groep C is veruit het zwakst bezet van alle poules op het EK." Driessen schaart Oranje nog lang niet tot de favorieten voor de eindzege op het EK, ondanks de twee overwinningen in de poulefase tot dusver.

"Oranje is ver verwijderd van het niveau van Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland, België, Portugal en Spanje", waarschuwt Driessen, die wél denkt dat het Nederlands elftal als underdog een eind kan komen op het EK. "De Boer & co krijgen vanaf de achtste finales in Boedapest kans te groeien naar het Europese topniveau waarop Oranje in 2019 met Koeman bivakkeerde. Indertijd kon Denzel Dumfries het niveau nauwelijks bijbenen." Twee jaar later is de status van de rechtsback heel anders bij Oranje. "Met zijn beslissende acties tegen het middelmatige Oekraïne en zwakke Oostenrijk, tweemaal Man of the Match, gaat zijn ontwikkeling zo snel dat zijn toekomst na PSV weleens op een hoger niveau komt te liggen dan bij het geïnteresseerde Everton en Newcastle United."

Het Algemeen Dagblad is ook zeer te spreken over Dumfries, maar plaatst tegelijkertijd vraagtekens bij het functioneren van Memphis Depay en Wout Weghorst voorin. "Depay is geforceerd op zoek naar acties en goals. Hij wil zó graag dat het tegen hem werkt. Als collega-spits is het dan lastig samenspelen, maar Weghorst is zelf ook niet ‘vrij’ in zijn spel", concludeert Oranje-watcher Maarten Wijffels. "Hij wordt gebruikt als aanspeelpunt, maar een levend kaatsbord is hij niet. Hij is een roofdier dat leeft van de jacht in de zestienmeter." Inmiddels is er in Nederland een campagne begonnen om Donyell Malen een basisplaats te geven, zo luidt de conclusie.

De Volkskrant zoomt in op de prestatie van Frenkie de Jong op het middenveld. Het dagblad constateert dat de middenvelder van Oranje zich soms moet behelpen bij Oranje, zeker in vergelijking met zijn situatie bij Barcelona. "Daar staat de uitstekende voetballer Sergio Busquets in zijn buurt in plaats van de veel mindere opbouwer Marten de Roon, daar kan hij de ballen kwijt aan de beweeglijke Antoine Griezmann voorin, terwijl bondscoach De Boer kiest voor de houterige Weghorst als voorste man. Daar is Lionel Messi die De Jong kan lanceren", wordt het verschil tussen club en land duidelijk aangegeven in het geval van de Oranje-international.

Men hoopt dat De Jong in het restant van het EK meer aan voetballen zal toekomen, wat alleen maar gunstig kan zijn voor de kansen van het Nederlands elftal. "De Jong als centrale middenvelder in plaats van linkshalf lijkt nog niet zo’n gekke optie om meer aan voetballen te komen. Na een uur kroop hij ook meer naar de as, na de wissel van De Roon kort daarop kwam hij meer op rechts uit", zo wordt verwezen naar diens optreden tegen Oostenrijk donderdagavond. De Jong krijgt als advies mee om zich meer te laten gelden in de richting van De Boer. "Misschien moet De Jong wat meer met zijn vuist op tafel slaan. De vraag is of hij daar wel het type voor is."

Volgens Het Parool heeft Oranje donderdag tegen het tegenvallend Oostenrijk progressie getoond ten opzichte van het openingsduel met Oekraïne (3-2) van zondagavond. "Waar het tegen Oekraïne soms verviel in kamikaze, enorme ruimtes weggevend aan de tegenstander, was de organisatie nu veel beter op orde. Oostenrijk was in de slotfase nog dreigend, maar niet veel meer dan dat", krijgt de formatie van De Boer een compliment mee voor het degelijke spel in de Johan Cruijff ArenA.