De Roon zegt sorry tegen Dick Advocaat na poeier in de tweede ring

Vrijdag, 18 juni 2021 om 07:24 • Laatste update: 09:29

Marten de Roon heeft op social media ingespeeld op zijn mislukte doelpoging in de tweede helft in het duel tussen Nederland en Oostenrijk (2-0). Na een uur spelen kreeg de Atalanta-middenvelder de bal voor zijn voeten na een afgeslagen corner. De Roon bedacht zich geen moment, haalde wild uit en schoot huizenhoog over. De Oranje-international staat op social media bekend om zijn zelfspot en laat dat nu opnieuw zien aan de hand van een oude reclame uit 2002, waar Dick Advocaat een hoofdrol in speelde.

In de reclame van Calvé Pindakaas van bijna twintig jaar oud neemt een klein voetballertje de inmiddels oud-trainer van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal in de maling. Hij doet alsof hij de bal op diens balkon heeft geschopt. Als Advocaat de bal teruggeeft, vraagt hij zich af of de situatie wel klopt. De commercial werd in 2002 bekroond met de Gouden Loeki.

