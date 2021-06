Neymar kan tranen niet bedwingen na klinkende zege Brazilië

Vrijdag, 18 juni 2021 om 07:05 • Yanick Vos • Laatste update: 11:05

Brazilië heeft vannacht niets heel gelaten van Peru. Nadat het team van bondscoach Tite de eerste groepswedstrijd in de Copa América met 3-0 van Venezuela won, was het deze keer met 4-0 te sterk voor Peru. Neymar was een van de doelpuntenmakers in het Estadio Olimpico Nilton Santos in Rio de Janeiro. De aanvaller van Paris Saint-Germain tekende voor zijn 68ste doelpunt namens Brazilië, waarmee hij weer een stap dichter bij het record van Pelé is gekomen (77). Het leidde na afloop tot een emotioneel interview, waarbij Neymar zijn tranen niet kon bedwingen.

Brazilië was een maatje te groot voor Peru, dat werkelijk niets in te brengen had. Na twaalf minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Het openingsdoelpunt was het gevolg van een mooie aanval vanaf de linkerflank. De bal belandde bij de tweede paal, waar Gabriel Jesus het overzicht bewaarde en Alex Sandro bediende: 1-0. Hoewel Brazilië de bovenliggende partij was, duurde het tot de 68ste mniuut voordat de 2-0 op het scorebord kwam. Vanuit de counter kwam de bal terecht bij Neymar, die zichzelf op de rand van het strafschopgebied vrijspeelde en vanuit de draai scoorde in de verre hoek.

In de slotfase deden de invallers van zich spreken. Het machteloze Peru was niet in staat om er een slotoffensief uit te persen en werd achteruit gedwongen. In de 89ste minuut speelde Neymar invaller Richarlison vrij op de linkerflank, die op zijn beurt een niet te missen kans bood aan Everton Ribeiro, een andere invaller: 3-0. In de zes minuten blessuretijd werd de marge nog op vier gebracht door Richarlison. Neymar stond met een briljante steekbal op Roberto Firmino aan de basis van dit doelpunt. Firmino slaagde er niet in om te scoren, maar vanuit de rebound lukte Richarlison dat wel.

Neymar, de grote uitblinker aan de kant van op het veld, was na afloop tot tranen geroerd in een emotioneel interview. Hij was zichtbaar geraakt door het doelpunt dat hem weer een stapje dichter naar de titel van Braziliaans topscorer aller tijden bracht. “Ik had nooit gedacht dat ik deze cijfers zou bereiken namens de Seleção. Dit betekent ontzettend veel voor me. Ik heb twee zware jaren achter de rug", doelde hij onder meer over zijn blessures, waarmee hij het vorige toernooi om de Copa América in 2019 moest missen. "Deze cijfers zijn het gevolg van het feit dat ik het zo mooi vind om voor Brazilië te spelen, om mijn land te vertegenwoordigen en mijn familie. Het maakt me blij dat ik een voorbeeld kan zijn en mensen blij kan maken. Ik wil dat mijn familie en vrienden trots zijn”, aldus een emotionele Neymar.

De woorden van Neymar lokten een reactie uit bij Pelé, nu nog topscorer aller tijden van de Braziliaanse ploeg. “Altijd als ik deze jongen zie, lacht hij. Het is onmogelijk om niet terug te lachen. Het is besmettelijk. Net als elke Braziliaan ben ik altijd blij om hem te zien spelen. Vanavond kwam hij weer een stap dichter bij mijn record voor de Seleção. Ik vind het geweldig dat hij dat record in zicht krijgt”, aldus Pelé op Instagram. Aanstaande donderdagnacht (02.00 uur Nederlandse tijd) komt Brazilië opnieuw in actie. In Rio de Janeiro is Colombia, de nummer twee van de poule, dan de tegenstander.