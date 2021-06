De Boer doet wissel die hij zondag naliet: ‘Het is soms fingerspitzengefühl’

Frank de Boer is overwegend tevreden over het optreden van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. De bondscoach zag Oranje met 2-0 winnen door doelpunten van Memphis Depay en Denzel Dumfries. Het spel in de eerste helft liet bij De Boer nog veel te wensen over, maar over het geheel speelde zijn ploeg een 'degelijke wedstrijd'. "Ik hoorde Daley Blind net in een interview 'zakelijk' zeggen. Ik zou het niet zakelijk willen noemen. Ik denk dat wij gewoon een heel degelijke wedstrijd hebben gespeeld", concludeert De Boer voor de camera van de NOS.

In vergelijking met de eerste wedstrijd tegen Oekraïne (3-2) van zondag waren er aspecten die beter en minder goed gingen, merkt De Boer op. "Tegen Oekraïne gaven we eigenlijk te veel kansen weg en dat hebben we vandaag bijna niet gedaan. We stonden goed. We wilden ze onder druk zetten en we hebben daar veel ballen door veroverd. In de eerste helft waren we slordig als we de bal hadden veroverd. We verloren hem dan weer heel snel. Dat was een beetje frustrerend. Dat heb ik ook in de rust gezegd."

"Eigenlijk deden we alles goed, maar na de balverovering waren we hem weer binnen drie of één seconde kwijt", vervolgt De Boer. "Dat ging eigenlijk wel goed tegen Oekraïne en ging het verdedigende aspect bij vlagen minder. Vandaag was het precies andersom. Ze hebben in ieder geval de boodschap begrepen over hoe we druk willen zetten en hoe we willen staan. Dat is de houvast die je altijd moet hebben: dat je heel weinig weggeeft, als je niet top bent in balbezit. We hebben toch nog drie à vier fantastische kansen gehad."

De Boer vindt het een goed idee om 'lichtjes de handrem aan te trekken', omdat het toernooi nog lang kan duren. Tegen Oostenrijk deed Oranje dat nog niet, geeft hij aan. "Ik denk dat wij continu hebben geprobeerd om druk te zetten. Maar als je de bal verovert, en je staat met 2-0 voor, moet je even slim zijn. Dan moet je niet naar voren spelen, maar even rondspelen. Dat deden we een paar keer fantastisch. Dat demotiveert de tegenstander volgens mij enorm. Ik heb een goed Nederlands elftal gezien, dat zeker in balbezit beter kan. We moeten ook niet te vroeg pieken." Of maandag tegen Noord-Macedonië ook spelers rust zullen krijgen, is nog de vraag. "Sommige jongens zullen rust nodig hebben, anderen hebben baat bij wedstrijdritme. We moeten kijken hoe intens deze wedstrijd was en hoe de spelers herstellen."

Het inbrengen van Donyell Malen zorgde voor een positieve impuls, beaamt De Boer. "Je staat 1-0 voor en je weet dat je dan de ruimte krijgt. Als hij weg is, haal je hem niet meer in." Malen maakte na 63 minuten zijn entree als vervanger van Wout Weghorst. Hij was na enkele minuten al van grote waarde door het doelpunt van Dumfries voor te bereiden: Malen sprintte na een pass van Memphis Depay op het doel af en bediende Dumfries aan zijn rechterzijde. Zondag voerde De Boer ook twee wissels door na 63 minuten, toen Oranje met 2-0 leidde, maar Malen mocht pas in de blessuretijd invallen. "Soms is het gewoon fingerspitzengefühl", verklaart de bondscoach lachend waarom hij er toen niet voor koos om Malen eerder te laten invallen.