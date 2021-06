V/d Vaart: ‘Misschien op die positie beste speler die Oranje ooit gehad heeft'

Donderdag, 17 juni 2021 om 23:33 • Chris Meijer • Laatste update: 23:37

Frenkie de Jong heeft donderdagavond in de met 2-0 gewonnen EK-wedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk een uitstekende indruk achtergelaten op Rafael van der Vaart. De oud-international en analist van de NOS noemt de 24-jarige middenvelder van Barcelona ‘misschien wel de beste speler die Nederland ooit op zijn positie heeft gehad’. De Jong toont zich in gesprek met de NOS tevreden met het duel met Oostenrijk.

“De man... Het is ongelofelijk wat hij laat zien. Op zijn positie, voor de verdediging. Misschien is hij op die positie wel de beste speler die Nederland ooit gehad heeft. Ik heb het niet over scoren of assists geven, maar met wegdraaien en weten wat er om je heen gebeurt. Ik kan me niet herinneren dat ik dat gezien heb op die positie”, zo zegt Van der Vaart in de studio van de NOS. “Nou, daar heb je gelijk in”, reageert Pierre van Hooijdonk. “Feit is wel dat er in de afgelopen jaren altijd een echte controlerende, verdedigende middenvelder heeft gestaan. Hij is nu de moderne spelverdeler.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is top, de laatste wedstrijd willen we ook winnen”, zo analyseert De Jong zelf de wedstrijd tegen Oostenrijk, die door doelpunten van Memphis Depay en Denzel Dumfries gewonnen werd. “Maar het is lekker dat je nu al zeker weet dat je eerste bent. We kwamen op voorsprong, maar op een gegeven moment hadden zij wat meer balbezit in de tweede helft. We hebben weinig weggegeven en zelf genoeg gecreëerd. Je weet als je op een gegeven moment ruimtes krijgt als je op voorsprong staat en Donyell (Malen, red.) is dreigend in de diepte.”

De man van de wedstrijd was niet Denzel Dumfries of Frenkie de Jong

De rapportcijfers van Voetbalzone van de spelers van Oranje. Lees artikel

“Ik voel me gewoon goed. De vorige wedstrijd ook wel, alleen toen had ik richting het einde kramp. Dat had ik nog niet gehad dit seizoen. Ik weet niet wat het was, misschien spanning. Maar we moeten goed herstellen en dan kijken wat we de laatste wedstrijd gaan doen. Het is aan de trainer. Wat hij in gedachten heeft, gaan we doen”, zegt De Jong over de laatste poulewedstrijd tegen Noord-Macedonië, die maandag op het programma staat. Van Hooijdonk zou De Jong zelf laten beslissen over zijn meespelen. “Ja, natuurlijk. Als hij vindt en voelt dat het lekker is om een wedstrijdje niet te spelen. Maar dat gaat hij niet doen.”