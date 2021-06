Derksen: ‘We gaan die jongen wijsmaken dat hij ook nog goed kan voetballen’

Donderdag, 17 juni 2021 om 23:25

Johan Derksen noemt Wout Weghorst en Memphis Depay de grootste tegenvallers bij Oranje tegen Oostenrijk (2-0). De analist van De Oranjezomer herhaalt dat Weghorst in zijn ogen überhaupt geen basisplaats verdient en dat Donyell Malen zou moeten spelen. "Weghorst en Depay hebben gewoon uitermate slecht gespeeld", zegt Derksen bij de opening van de talkshow donderdagavond.

Derksen had meer verwacht van Depay, ook al in de openingswedstrijd tegen Oekraïne. "Je hebt landen met echte vedettes, die trekken zo'n team echt naar een hoger niveau", zegt de analist. "Memphis is onze echte vedette, en die faalt al twee wedstrijden." En Weghorst kon hem al helemaal niet bekoren. "Weghorst, nogmaals, daar heb je niks aan als je hem de hele wedstrijd opstelt. Als je hem de laatste vijftien minuten erin zet om oorlog te maken, is hij functioneel. Maar we gaan die jongen wijsmaken dat hij ook nog goed kan voetballen..."

Ook Wim Kieft noemt Depay 'een tegenvaller'. "Echt zo geforceerd. Hij wil geforceerd een beetje de ster worden. Het is altijd moeilijk. Elke oplossing is de moeilijkste oplossing. Ik zat van de week naar die Karim Benzema te kijken, die doet alles zo overdacht. Rustig, een balletje laten vallen, als het gevaarlijk is dan is hij daar. We nemen het wel op de koop toe met Depay, maar als hij zo'n dag heeft als vandaag, dan is het ook helemaal niks. Het resultaat is goed, maar dat valt me een beetje tegen."

Derksen pleit dus voor Malen in plaats van Weghorst. "Dat vind ik prettiger qua loopvermogen, en ik blijf ook steeds medelijden houden met Steven Berghuis. Een jongen met zoveel mogelijkheden en zo'n mooie eindpass, en die dan helemaal niet aan bod komt omdat Weghorst daar moet lopen..." Kieft haakt daar op in. "Die Weghorst kan je niet zoveel kwalijk nemen", vindt Kieft. "Dit is het. Hij komt een beetje in de bal, hij heeft niet de pure snelheid. Hij legde wel die bal goed terug (op Depay, red.)."

Bij de collega's van de NOS is ook Rafael van der Vaart voorstander van Malen. "Als we niet domineren en niet in de zestienmeter komen, dan is Malen natuurlijk een veel betere spits", zegt Van der Vaart. "Natuurlijk is dat makkelijk om nu te zeggen. Wout Weghorst werkt zich het schompes, maar het ziet er natuurlijk niet echt gepolijst uit natuurlijk. Weghorst moet veel meer in de zestien zijn. Dan komt Malen erin en dat is echt een waanzinnige speler geworden. Hij is steeds weg en Weghorst is meestal niet weg."

Ook Pierre van Hooijdonk hoopt op een wijziging in de opstelling. "Ik denk wel dat we gezien hebben, wat eigenlijk het hele land wel ziet, dat de tandem Depay-Malen gevaarlijker is", zegt de oud-spits. "En daar kun je ook wedstrijden mee winnen. Depay speelde wel een heel matige wedstrijd."