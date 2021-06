Hasselbaink en Shearer ontevreden over Depay ondanks doelpunt

Donderdag, 17 juni 2021 om 23:21 • Rian Rosendaal

De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk (2-0) werd donderdagavond ook bekeken door de analisten van de BBC. Jimmy Floyd Hasselbaink zag Memphis Depay onberispelijk een strafschop benutten, maar de oud-aanvaller had graag gezien dat de Oranje-aanvaller zich meer had laten gelden in de Johan Cruijff ArenA. Er is daarnaast lof over het spel van Frenkie de Jong.

"Memphis Depay zal meer moeten brengen, wil het Nederlands elftal verder komen in het toernooi. Al was die strafschop wel goed ingeschoten", stipt Hasselbaink een kritiekpunt aan bij de aanvaller, die tegen de Oostenrijkers voor de 27ste keer trefzeker was voor Nederland. Collega-analist Alan Shearer is het eens met de lezing van de manager van Burton Albion. "Ik had graag gezien dat hij dieper had gespeeld, maar dat gebeurde niet. Hij had meer druk kunnen zetten op de verdediging van Oostenrijk."

Shearer keek met veel plezier naar het optreden van De Jong in de tweede EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. "Hij maakt het elftal beter met zijn passes." De gewezen topschutter denkt sowieso dat de middenvelder van Barcelona cruciaal is voor de EK-kansen van Oranje. "De Jong en Georginio Wijnaldum moeten presteren om succesvol te zijn." Shearer schaart Nederland ondanks de tweede zege van de groepsfase nog niet tot de absolute favorieten voor dit EK. "Nederland heeft een aantal goede spelers, maar het is geen wereldelftal."

Hasselbaink is ook blij dat Frank de Boer kan beschikken over een speler als De Jong. "Een geweldige speler en ook nog eens heel jong (24 jaar, red.). Hij is erg comfortabel aan de bal. Tactisch gezien is hij ook heel goed. Hij zet zijn medespelers neer, echt geweldig." Rio Ferdinand deelt het enthousiasme van Hasselbaink. "Hij is heel goed in de kleine ruimte en zorgt ervoor dat spelers extra op hem letten."

Shearer keek overigens met verbazing naar de speelwijze van Oostenrijk, dat volgens hem in verdedigend opzicht veel te veel ruimte weggaf. "Echt belachelijk dat Oostenrijk met zo'n hoge lijn speelde. Ze hadden in de eerste helft al drie of vier keer bestraft moeten worden met die belachelijk hoge lijn van ze. Het was echt ongelooflijk." Oostenrijk startte in een 3-1-4-2-systeem, met David Alaba als meest centrale verdediger. De aanwinst van Real Madrid gaf al in de elfde minuut een strafschop weg door op de voet van Denzel Dumfries te gaan staan. Memphis Depay benutte vervolgens de toegekende strafschop.