Marco van Ginkel gaat meerjarig contract bij PSV tekenen

Donderdag, 17 juni 2021 om 23:04 • Laatste update: 23:19

Marco van Ginkel keert voor de vijfde keer in zijn loopbaan terug bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Het regionale dagblad schrijft dat de Eindhovenaren en de 28-jarige middenvelder het eens zijn geworden over een meerjarig contract, al zijn de exacte voorwaarden voorlopig nog onduidelijk. Mits er geen gekke dingen gebeuren, is Van Ginkel volgende week present bij de eerste training.

Van Ginkel was bij Chelsea in het bezit van een aflopend contract en het zag er al naar uit dat hij bij PSV zou blijven. De middenvelder speelde in het afgelopen seizoen al op huurbasis in Eindhoven, waar hij revalideerde van een zware knieblessure. In januari maakte hij na 983 dagen blessureleed zijn rentree voor PSV. “Het is emotioneel en mentaal heel zwaar geweest”, zei Van Ginkel in gesprek met de NOS. "Het is een lange periode geweest. Ik heb altijd geloof gehouden in een terugkeer. Ik heb veel meegemaakt, veel operaties.”

In het afgelopen seizoen speelde Van Ginkel elf wedstrijden voor PSV, waarvan drie als basisspeler. Nu Van Ginkel ook na de zomer terugkeert in Eindhoven, betekent het zijn vijfde termijn bij PSV. De middenvelder verruilde Vitesse in 2013 voor Chelsea, dat hem eerst nog verhuurde aan AC Milan en Stoke City. In februari 2016 vertrok Van Ginkel voor het eerst naar PSV en speelde daarna in vier termijnen voor de Eindhovenaren. Nu gaat hij voor het eerst een daadwerkelijk contract tekenen bij PSV, naar verwachting een meerjarige verbintenis.

Het betekent tegelijkertijd dat er na acht jaar een einde komt aan het dienstverband van Van Ginkel bij Chelsea. Uiteindelijk kwam hij tot slechts vier optredens in de hoofdmacht van the Blues. Van Ginkel is na Joël Drommel, André Ramalho en Philipp Mwene de vierde zomerse versterking van PSV. Als het goed is, staat hij volgende week al op het veld tijdens de eerste training. PSV begint vroeg aan het seizoen, omdat al eind juli al een treffen met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League op het programma staat.