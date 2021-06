Van Hooijdonk prijst één linie bij Oranje: ‘Ik zit wel te genieten'

Donderdag, 17 juni 2021 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

Nederland staat bij rust met 1-0 voor tegen Oostenrijk dankzij een penalty van Memphis Depay. Pierre van Hooijdonk zag een vrij goed Oranje in de eerste helft en prijst met name de achterste linie van Oranje, met daarin de centrumverdedigers Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Daley Blind.

"Ik zit eigenlijk toch wel te genieten", aldus Van Hooijdonk. "Met name op het laatst creëerden ze wel kansen, dat ontbrak eigenlijk nog. Verdedigend geef je niks weg, je creëert kansen en je bent dominant. Met name de drie achterin. De Vrij speelde ijzersterk", aldus Van Hooijdonk, die een moment uitlicht dat De Vrij over de rechterflank opstoomde. "Zo kennen we hem eigenlijk helemaal niet, hij gaat in de diepte. Hij had een schwalbe in gedachte, maar hier komt wel de penalty uit." Denzel Dumfries werd verderop in die aanval namelijk op de voet getikt door David Alaba, waarna Depay de strafschop binnenschoot.

Van Hooijdonk zag ook hoe De Ligt eenmaal perfect ingreep op spits Marcel Sabitzer. "Een geweldige tackle van De Ligt. De keren dat Oostenrijk gevaarlijk dreigde te worden regelden deze drie het. Blind voegt met zijn spelintelligentie zoveel toe. Met rechts speelde hij dwars door de linies heen. Met links kennen we dat van hem, maar hij kan het dus ook met rechts."

Rafael van der Vaart heeft oog voor Frenkie de Jong. "Frenkie kan zo gemakkelijk wegdraaien, dat weten we. We stonden niet echt onder druk en dan doet hij dit. vijf spelers weg", doelt Van der Vaart op een solo aan de rechterzijde van de eigen helft van De Jong. "Hij kan eigenlijk alles. Hij heeft rust aan de bal, geeft hem aan de goede kleur. Ga hem maar van de bal afkrijgen, dat lukt dus niet." Toch heeft Van der Vaart ook een kritische noot: "Ik moet eerlijk zeggen: het was wel echt tot aan de zestienmeter. Je krijgt een penalty, dus je zou denken: je gaat makkelijk voetballen. Er was een kans met Wout Weghorst die goed teruglegde op Depay, maar dat was het wel een beetje."