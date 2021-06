Alleen Lukaku scoort vaker dan Depay sinds entree De Boer bij Oranje

Donderdag, 17 juni 2021 om 21:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:52

Memphis Depay heeft Oranje donderdagavond de gewenste start bezorgd in de poulewedstrijd tegen Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA. De aanvalsleider maakte geen fout toen hij in de elfde minuut mocht aanleggen voor een strafschop, nadat David Alaba op de voet was gaan staan van Denzel Dumfries. Depay staat nu op 27 doelpunten in 66 interlands in het shirt in Oranje en daarmee nadert de spits de top tien van topscorers aller tijden van Oranje.

Depay steekt sowieso in een blakende vorm sinds de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach van Oranje. Sinds de eerste interland van de opvolger van Ronald Koeman in oktober vorig jaar, tegen Mexico (0-1), wist alleen Romelu Lukaku (10 doelpunten) vaker te scoren dan Depay (8 doelpunten). De Oranje-aanvaller kwam zondag in de openingswedstrijd tegen Oekraïne (3-2) niet tot scoren, toen hij eveneens een aanvallend duo vormde met Wout Weghorst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De tegen Oostenrijke trefzekere Depay heeft nog wel wat doelpunten nodig om topscorer aller tijden Robin van Persie (50 doelpunten) te evenaren. De top drie wordt verder compleet gemaakt door Klaas-Jan Huntelaar (42 doelpunten) en Patrick Kluivert (40 doelpunten). De top tien wordt momenteel afgesloten door recordinternational Wesley Sneijder, die 31 maal het net wist te vinden in 134 interlands namens Oranje.

De top 12 topscorers van Oranje

SPELER GOALS INTERLANDS 1. Robin van Persie 50 102 2. Klaas-Jan Huntelaar 42 76 3. Patrick Kluivert 40 79 4. Dennis Bergkamp 37 79 4. Arjen Robben 37 96 6. Faas Wilkes 35 38 7. Ruud van Nistelrooy 35 70 8. Abe Lenstra 33 47 8. Johan Cruijff 33 48 10. Wesley Sneijder 31 134 11. Beb Bakhuys 28 23 12. Memphis Depay 27 66