Derksen is het ‘100 procent eens’ met Koeman: ‘We slaan weer op hol’

Donderdag, 17 juni 2021 om 20:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:47

Ronald Koeman kreeg woensdag nogal wat kritiek te verwerken vanwege zijn analyse over de start van Oranje op dit EK. De gewezen bondscoach van het Nederlands elftal snapt weinig van de euforie die is ontstaan na de 3-2 overwinning op Oekraïne van zondagavond. Johan Derksen is het roerend eens met de woorden van Koeman. De analist vindt ook dat de sfeer in Nederland veel te positief is na de benauwde zege in het openingsduel van de groepsfase.

"Men is heel positief. Dat verbaast me. Ik heb dat niet zo positief gezien... Ik vond de tweede helft goed, maar het is maar 3-2. En Oekraïne is nou niet een land dat heel ver gaat komen", zei Koeman bij de NOS. "Ik denk dat Nederland ver kan komen, maar dan zullen er dingen absoluut beter moeten. Ik heb gisteren (dinsdag, red.) Frankrijk-Duitsland gezien. Dat was een paar niveautjes hoger. Máár het Nederlands elftal kan dat. Maar dat moet verbeteren. Laten we hopen dat ze heel ver komen", aldus Koeman.

Derksen is weleens kritisch op het functioneren van Koeman als coach van Barcelona, maar deze keer geeft hij de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal groot gelijk: "Ik ben het er honderd procent mee eens, hij zegt precies zoals het is", zo klinkt het donderdagavond in aanloop naar de wedstrijd tegen Oostenrijk bij De Oranjezomer. "We slaan weer op hol. Als niet dat ene kopballetje (van Denzel Dumfries tegen Oekraïne, red.) erin gaat, dan is het hele land in de rouw. Dan hebben we 2-2 gespeeld tegen een bananenrepubliek."

Van der Gijp snapt in tegenstelling tot Derksen wel waarom er een positieve sfeer is ontstaan na de zege in het openingsduel van dit EK: "Het hoort er toch een beetje bij, die euforie als we winnen. Dan is het allemaal net iets beter als dat het is. Ja, ach weet je, kom op. Er is ook niks op tegen. We zitten in een enorme kutpoule en stel je voor dat je vanavond je slechtste wedstrijd van het toernooi speelt. Je kan hem maar gehad hebben. Dan ga je over drie of vier dagen alsnog over. Het maakt in principe toch niet zoveel uit."

Wim Kieft omschrijft de woorden van Koeman over Oranje als 'reëel'. "Dat mag wel toch?", vraagt de analist zich hardop af. "Hij mag rustig zijn mening geven", haakt Derksen in. "Ook als hij zelf bondscoach is geweest en problemen heeft gehad bij Barcelona. Dan mag je toch wel een mening hebben?" Van der Gijp kijkt vervolgens terug op de ontmoeting met Oekraïne van zondag. "Tot die rare goal van Yarmolenko hebben we die wedstrijd volledig gedomineerd. We zeiden zelf ook dat we na zeven minuten al met 4-0 voor hadden kunnen staan. Je hebt negen kansen die je eigenlijk zou moeten maken, stel je maakt er vijf of zes van."

Pierre van Hooijdonk buigt zich bij de NOS ook over de uitspraken van Koeman over Oranje. "Ja, hij heeft wel gelijk", concludeert de oud-international. "Maar dat betekent niet dat het land niet zo euforisch mag reageren. Wij hebben ook gezien dat Nederland nog best wat kansen heeft weggegeven tegen Oekraïne. Het systeem moet nog beter, wil je een kans maken tegen de echt grote landen." Presentator Tom Egbers vraagt vervolgens aan Rafael van der Vaart of het gepast is wat Koeman zegt over het spel onder zijn opvolger Frank de Boer.

"Ik had het niet verwacht. Hij is altijd een beetje politiek correct", geeft Van der Vaart uiting aan zijn verbazing. "Ik vond dit wel een heel opmerkelijk interview, ook al heeft hij gelijk. Ik heb ook gezegd: 'Oekraïne, Oostenrijk, Noord-Macedonië, waar maken we ons druk om?' We zijn blij, maar dat hoort ook bij een toernooi. Hoe lang is het geleden dat we thuis een EK hebben gespeeld? Door die euforie gaan de spelers beter spelen", aldus de tegenwoordig als analist opererende oud-middenvelder.