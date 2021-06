Frank de Boer verklaart tribuneplek voor Cody Gakpo en Teun Koopmeiners

Donderdag, 17 juni 2021 om 20:29 • Dominic Mostert

Frank de Boer heeft vlak voor de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk toelichting gegeven over de basisplaats voor Matthijs de Ligt. De verdediger van Juventus is hersteld van liesklachten en vervangt Jurriën Timber; verder voert De Boer geen wijzigingen door ten opzichte van het eerste duel met Oekraïne (3-2). Oranje begint om 21.00 uur aan de wedstrijd tegen Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA. Bij een overwinning is de ploeg van De Boer verzekerd van de groepswinst.

"Als je wint, ben je groepswinnaar", beaamt De Boer in het interview met de NOS voorafgaand aan de wedstrijd. "Zo simpel is dat." De bondscoach is bekend met de mogelijke tegenstanders in de achtste finale bij groepswinst. "Ik denk dat het belangrijk is. Er kan altijd nog een konijn uit de hoge hoed komen, door de nummer drie uit de groep des doods te loten", doelt hij op de Groep F met Portugal, Frankrijk en Duitsland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het mogelijke speelschema van Oranje bij winst op Oostenrijk

Hoe ziet het schema van Oranje eruit, als donderdagavond wordt gewonnen van Oostenrijk? Lees artikel

Bij puntenverlies loopt Nederland het gevaar om Italië te treffen in de achtste finale. Oranje eindigt in dat geval mogelijk als tweede in de poule en treft dan de winnaar van Groep A, waarschijnlijk Italië. "Italië zou in dat geval heel goed kunnen", weet ook De Boer, die aangeeft dat het inbrengen van De Ligt voor Timber 'niet echt een abc'tje' was. "Omdat Timber het fantastisch gedaan heeft. Je kijkt wat je nodig hebt", zegt hij.

De Ligt neemt plek in het midden van de vijfmansachterhoede. De Vrij schuift daardoor op naar de rechterkant van het centrum. "Met De Ligt in het centrum en De Vrij meer aan de rechterkant heb je kopkracht en snelheid achterin. Ik heb uiteindelijk vanwege die combinatie besloten om Matthijs te laten starten", aldus De Boer, die bevestigend reageert op de vraag of De Ligt zijn 'slot op de deur' is.

De Boer heeft besloten om Teun Koopmeiners en Cody Gakpo op de tribune te zetten. De bondscoach moest twee spelers aanwijzen die geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie. "Ik heb ook tegen de jongens gezegd: als iemand een slecht signaal afgeeft of zoiets, dan heb je een reden om iemand op de tribune te zetten. Maar dat heb ik eigenlijk niet. Dan kijk je gewoon wat je nodig hebt. Uiteindelijk heb ik op wisselbeleid, en om wedstrijden te kunnen winnen, deze jongens gekozen. Maar het had zomaar iemand anders kunnen zijn."