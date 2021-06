Perez diep onder de indruk: ‘Ik baal ervan, maar ik heb écht van hem genoten’

Donderdag, 17 juni 2021 om 20:25 • Chris Meijer • Laatste update: 20:32

Kevin De Bruyne maakte donderdagavond grote indruk bij België in de EK-wedstrijd tegen Denemarken (1-2 zege). De middenvelder van Manchester City werd in de rust in het veld gebracht bij een 1-0 achterstand en speelde met een doelpunt en een assist een belangrijke rol in de uiteindelijke overwinning van de Rode Duivels. Kenneth Perez en Marco van Basten zijn bijzonder onder de indruk van het spel van De Bruyne.

“Ik vind het belachelijk dat België mag wisselen”, zegt Perez met een glimlach bij de NOS. De Belgische bondscoach Roberto Martínez bracht naast De Bruyne ook Eden Hazard als invaller binnen de lijnen. “Toen kwam er echt kwaliteit op het veld. "Het eerste kwartier of twintig minuten van de tweede helft was het heel moeilijk voor Denemarken, daarna kwamen ze nog wel terug. Maar ja, De Bruyne.. Goh, wat een kwaliteit. Denemarken heeft veel kansen gecreëerd, veel schoten richting doel. Maar het mocht niet baten. Veel eer, nul punten.”

Kevin De Bruyne schiet België op voorsprong. Maar zijn assist bij de gelijkmaker mocht er ook zijn?? pic.twitter.com/PMBHpQJxA9 — NOS Sport (@NOSsport) June 17, 2021

“In eerste instantie kwam De Bruyne erin, dat is natuurlijk een klasbak. Later ook nog Hazard. Ja, met die twee erbij werd wel het verschil gemaakt”, zo haakt collega-analist Van Basten in. De Bruyne speelde een belangrijke rol bij de gelijkmaker, nadat hij besloot om de bal even mee te nemen binnen het strafschopgebied en vervolgens af te leggen op Thorgan Hazard. Perez: “Negen van de tien zouden schieten. Hij neemt ‘m mee en geeft de bal mee. Ik baal ervan als Deen, maar ik heb écht genoten van De Bruyne.”

“Hij is aan de bal, maar hij weet wat er om hem heen gebeurt en wie waar staat”, gaat Van Basten verder. “Daar speelt hij mee, hij blijft altijd het overzicht houden. Helemaal toen zijn vriendje Hazard erbij kwam, werd het ouderwets. Ze zoeken en vinden elkaar, daar heeft de ploeg baat bij. Lukaku ook, als hij gevoed wordt door die jongens, wordt het een feest. België deed het een beetje op tachtig procent en dat is eigenlijk niet wat je wil zien.”

In de studio van Sporza klinken er eveneens lovende geluiden over De Bruyne van Ruud Vormer en Wesley Sonk. “Ze kregen heel veel kansen, de Denen. De twee mannen hebben het verschil gemaakt. Verdiend, op basis van de tweede helft”, zegt Ruud Vormer. De middenvelder van Club Brugge is bijzonder geïmponeerd door de assist van De Bruyne bij de gelijkmaker. “Dit is zó goed. Dit is fantastisch. Ik had het er net met Wesley over: iedereen, echt iedereen zou hier schieten. En deze jongen legt ‘m even rustig breed.”

“Kevin De Bruyne heeft volgens mij een drone in z’n hoofd. Dat kan niet anders. Op dit niveau zulke dingen zien... Wij (Vormer en Sonck, red.) zeiden meteen: ‘Wij zouden hier knallen.’ Maar hij ziet iets wat wij niet zien. Hij heeft dan niet alleen het overzicht, maar ook de techniek”, geeft Sonck, voormalig aanvaller van onder meer KRC Genk, Ajax, Borussia Mönchengladbach, Club Brugge en de Belgische nationale ploeg, te kennen.

“Oh wat mooi, Kevin de Bruyne. Links, rechts, assist, het ziet er zo simpel uit. Wat een klasse”, schrijft analist Arnold Bruggink op Twitter. Wim Kieft zag De Bruyne met zijn individuele kwaliteiten het verschil maken in Kopenhagen. “Ik hoorde bij de NOS in de rust dat de Belgen niet overweg konden met het systeem van die Denen”, zegt Kieft in het programma de Oranjezomer van SBS6. “Ze leggen veel te veel nadruk op die systemen de hele tijd, maar toen De Bruyne erin kwam, bleef er niks van dat systeem over, begrijp je wat ik bedoel? Het gaat uiteindelijk toch om individuele kwaliteiten. Ik vind dat het systeem niet zoveel uitmaakt. Het is overgewaardeerd en het gaat er veel te veel over.”