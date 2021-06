Invaller De Bruyne is goud waard voor België na sterke start Denen

Donderdag, 17 juni 2021 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:59

België heeft zich donderdag geplaatst voor de achtste finale van het EK. De ploeg van Roberto Martínez werd in de eerste helft overklast door Denemarken, dat een terechte voorsprong nam. Kevin De Bruyne kantelde de wedstrijd volledig door als invaller na rust te tekenen voor een prachtige assist en een knap doelpunt: 1-2. België is met zes punten uit twee duels zeker door, terwijl Denemarken nog op nul staat. De Scandinaviërs hebben nog een kans als ze het laatste groepsduel van Rusland te winnen.

Bij Denemarken werd Daniel Wass naar het middenveld geschoven om het gemis van Christian Eriksen op te vangen. De spelmaker kreeg zoals bekend een hartstilstand tegen Finland. Mikkel Damsgaard was in de spits de vervanger van Jonas Older Wind. Bij de Belgen werd de geblesseerde Timothy Castagne vervangen door Thomas Meunier, terwijl Jason Denayer centraal achterin de voorkeur kreeg boven Dedryck Boyata.

België kwam dramatisch uit de startblokken en gaf in de tweede minuut een doelpunt weg, toen Denayer de bal achterin in de voeten schoof bij Pierre-Emile Höjbjerg. De middenvelder bediende Yussuf Poulsen, die van vijftien meter de linkeronderhoek uitzocht: 1-0. Denemarken was daarna oppermachtig en kreeg kansen om de score te vergroten. Zo wist Joakim Maehle zich te ontworstelen aan Toby Alderweireld en voorkwam doelman Thibaut Courtois dat de Deense linksback van dichtbij kon binnentikken.

Martin Braithwaite en Poulsen braken daarna los van elkaar door over de rechterflank, maar hun voortzetting was te zwak om iets uit de veelbelovende aanvallen te halen. Damsgaard dribbelde even later van rechts naar binnen en prikte de bal een kleine halve meter naast. Braithwaite deed daarna iets vergelijkbaars, maar zag zijn schot geblokt worden door Denayer. De aanvaller van Barcelona had de bal wellicht beter breed kunnen spelen op Maehle.

Martínez greep in de rust in bij België, dat geen enkele kans had gecreëerd, door sterspeler De Bruyne in te brengen voor Dries Mertens. Dat bleek een gouden greep, want De Bruyne speelde vlak daarna een cruciale rol bij de gelijkmaker. De spelmaker ontving de bal in het strafschopgebied van Romelu Lukaku, nam die slim mee en had in plaats van een schot een perfecte breedtebal in huis. Die kon van dichtbij worden binnengelopen door Thorgan Hazard: 1-1.

Bij België kwamen vervolgens ook Axel Witsel en Eden Hazard het veld in. Beide ploegen speelden voor de winst, waardoor er de nodige ruimte ontstond. De Bruyne wist daarvan te profiteren, door vanaf de rand van het strafschopgebied vernietigend met links de onderhoek te vinden: 1-2. Denemarken kreeg kansen op de gelijkmaker. Braithwaite brak twee keer dreigend door, maar zag zijn schot respectievelijk gepakt worden door Courtois en geblokt door Alderweireld. Even later kwam Braithwaite net tekort om een voorzet in te tikken en daarna kopte hij ook nog op de bovenkant van de lat.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 België 2 2 0 0 4 6 2 Rusland 2 1 0 1 -2 3 3 Finland 2 1 0 1 0 3 4 Denemarken 2 0 0 2 -2 0