Feyenoord bindt Matéo Husselin: ‘Dat zien we uiteraard heel erg graag’

Donderdag, 17 juni 2021 om 19:45 • Chris Meijer

Matéo Husselin heeft zijn eerste profcontract bij Feyenoord ondertekend, zo maken de Rotterdammers via de officiële kanalen bekend. De vijftienjarige doelman heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract, dat hem tot medio 2024 aan Feyenoord verbindt. Husselin gaat zijn wedstrijden volgend seizoen in Feyenoord Onder-17 spelen.

Husselin werd geboren in Frankrijk en verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland, waar hij bij HBS Craeyenhout begon met voetballen. Feyenoord haalde hem op zijn dertiende weg bij de Haagse amateurclub en in het afgelopen seizoen maakte hij deel uit van de Onder-15. In de komende jaargang sluit Husselin na het ondertekenen van zijn eerste profcontract aan bij de Onder-17 van trainer Davey van den Bergh.

“Niet alleen is Matéo een groot talent, maar ook iemand waarvan iedereen unaniem zegt dat hij qua arbeidsethos elke dag het beste uit zichzelf haalt”, zegt technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord. “Dat zien we uiteraard heel erg graag. Hij is natuurlijk nog jong, maar we hebben er alle vertrouwen dat hij de komende jaren al aan de deur gaat kloppen van ons beloftenelftal Feyenoord Onder 21 en op termijn van Feyenoord 1.”

“Sinds ik bij Feyenoord Academy speel ga ik met sprongen vooruit”, geeft Husselin zelf te kennen. “Dit contract zie ik als een mooie beloning voor de progressie die ik heb geboekt. Ik kijk uit naar komend seizoen in Onder-17, waar ik nog meer van mezelf wil laten zien.”