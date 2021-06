Angela de Jong doet opmerkelijke constatering over Derksen: ‘Hoe doet hij dat?’

Donderdag, 17 juni 2021 om 18:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:08

Angela de Jong zag woensdagavond hoe de heren van De Oranjezomer zichtbaar veel last hadden van de hitte in hun buitenstudio. Het viel de columniste van het Algemeen Dagblad op dat Johan Derksen zich daar aan wist te onttrekken en nauwelijks hinder leek te ondervinden van de warmte. "Hoe doet hij dat, vroeg ik me af", aldus De Jong in haar column.

"Het was warm woensdagavond", weet de columniste. "Zeg maar gerust: tropisch. In onze woonkamer gaf de thermostaat om 20.00 uur 26,5 graad aan. Hoe hoog de temperatuur op dat moment in de buitenstudio van VI Oranjezomer was, kan ik alleen maar raden. Maar gezien de staat van ontbinding waarin René van der Gijp live op tv verkeerde, durf ik te gokken dat het daar nog een paar graadjes warmer was."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wilfred Genee, René van der Gijp en Wesley Sneijder woensdagavond in De Oranjezomer.

Van der Gijp had zich volgens De Jong met een overhemd 'in de categorie Hawaii-hemden' proberen voor te bereiden. "Losvallend model, gezellig printje en zelfs als je alle knoopjes dicht doet heb je nog een decolleté tot aan je navel. Helemaal des Gijps dus. Het verhinderde echter niet dat hij steeds meer op een gesmolten raketijsje ging lijken. Eerst parelde het zweet nog op zijn hoofd, maar naarmate de uitzending vorderde werd het een glimmend, dik plateau waar Ivo Niehe in zijn jonge jaren jaloers op zou zijn geweest."

"Wilfred Genee (in zijn onafscheidelijke poloshirt) en gast Wesley Sneijder (in jasje) hadden ook zichtbaar last van de warmte", constateert De Jong. "Maar dan Johan Derksen. De man die door Genee al dagen wordt geplaagd met de vraag of het voor zo’n oude man wel verantwoord is om al die smog in de lucht te trotseren, had besloten strak in pak te verschijnen. Met perfect geknoopte das, klem tegen zijn adamsappel aan. En het gekke was, bij hem was helemaal geen druppeltje zweet te bekennen. Nog geen spatje bungelde aan de snorharen. Hij gaf koelbloedigheid letterlijk een nieuwe betekenis."

"Als hij over dat trucje nou eens een handzaam boekje schrijft, heeft hij binnen mum van tijd een tweede bestseller", refereert De Jong aan de onlangs uitgebrachte biografie van Derksen. "Een beetje opschieten en dan kan het halverwege deze sportzomer nog op tafel liggen bij VI."