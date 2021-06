Oekraïne toont zich effectiever in wedstrijd van de gemiste strafschoppen

Donderdag, 17 juni 2021 om 16:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:58

Oekraïne heeft zichzelf donderdagmiddag een hele goed dienst bewezen in Groep C. Het elftal van bondscoach Andriy Shevchenko was met 2-1 te sterk voor Noord-Macedonië door treffers van Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk. Beide aanvallers zijn nu samen met hun trainer gedeeld topscorer aller tijden van Oekraïne op EK's met twee treffers. Het duel werd gekenmerkt door twee gemiste strafschoppen, waarvan de eerste van Noord-Macedonië in de rebound alsnog raak ging. Door de zege staan Oekraïne, Nederland en Oostenrijk nu op drie punten. Laatstgenoemde landen komen later op de avond nog tegen elkaar in actie in de Johan Cruijff ArenA.

Shevchenko voerde tegen Noord-Macedonië twee wijzigingen door ten opzichte van de verloren openingswedstrijd tegen Nederland. Mykola Shaparenko en Taras Stepanenko verschenen aan de aftrap ten koste van Serhiy Sydorchuk en de geblesseerde Oleksandr Zubkov. Oekraïne liet vanaf het eerste fluitsignaal zien met welke intenties het naar Boekarest was afgereisd. De ploeg domineerde in balbezit en wist al vroeg in de wedstrijd tot de eerste kansen te komen. Een schot van Oleksandr Karavayev vanuit de tweede lijn ging echter hoog over en Ruslan Malinovskiy zag een poging in de korte hoek knap gepakt worden door Stole Dimitrievski.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een half uur spelen werd de thuisploeg alsnog beloond voor de aanvallende intenties. Yarmolenko zag zijn inzet in eerste instantie gestopt worden door de goalie, maar was uit de daaropvolgende corner wel trefzeker. Na een sublieme hakbal van Karavayev stond hij bij de tweede paal volledig vrij om binnen te tikken: 1-0. Oekraïne drukte in die fase door en wist de score vijf minuten later al te verdubbelen. Dit keer was Yarmolenko de aangever, waarna Yaremchuk een vrije doortocht genoot richting het doel van Dimitrievski. De spits van AA Gent bleef koel en schoot de bal beheerst in de rechterhoek voor de 2-0.

Het betekende voor de aanvaller alweer zijn vierde treffer in de laatste vijf wedstrijden. Noord-Macedonië stelde uitermate teleur in het eerste bedrijf, maar leek wel op gelijke hoogte te komen. Vijf minuten voor de pauze werd Goran Pandev de diepte in gestuurd, waarna hij Illya Zabarnyi uitkapte en met een fraaie stift afrondde. Scheidsrechter Fernando Rapallini besloot de treffer echter af te keuren wegens buitenspel. Tien minuten na rust zou de aansluitingstreffer alsnog volgen, toen Pandev onder de voet werd getrapt door Karavayev en Rapallini naar de stip wees. Ezgjan Alioski zag zijn strafschop in eerste instantie gekeerd worden, maar was attent op de rebound: 2-1.

Shevchenko haalde vervolgens twintig minuten voor tijd zijn twee doelpuntenmakers naar de kant en zag hoe Rapallini na tussenkomst van de VAR in de slotfase de bal voor de tweede keer op de stip legde. Na een vrije trap van Malinovskiy eindigde de bal op de uitgestoken arm van Daniel Avramovski. Malinovskiy naam plaats achter de bal, maar zag hoe zijn inzet werd gekeerd door Dimitrievski. Noord-Macedonië zette vervolgens nog een laatste keer aan in de hoop een gelijkmaker te forceren, maar grote kansen volgden er niet meer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 1 1 0 0 1 3 2 Oostenrijk 1 1 0 0 2 3 3 Oekraïne 2 1 0 1 0 3 4 Noord-Macedonië 2 0 0 2 -3 0