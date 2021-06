Matthijs de Ligt is de enige nieuwe speler bij Oranje tegen Oostenrijk

Donderdag, 17 juni 2021 om 19:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:50

De opstelling van het Nederlands elftal voor de tweede EK-wedstrijd is bekend. Matthijs de Ligt staat zoals aangekondigd in de basis bij Oranje en is de vervanger van Jurriën Timber, die naar de bank verhuist. De overige tien namen zijn hetzelfde als afgelopen zondag tegen Oekraïne (3-2 winst). De wedstrijd begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA, die opnieuw met zestienduizend toeschouwers gevuld zal zijn, en staat onder leiding van de Israëliër Orel Grinfeld, die vorig jaar Polen - Nederland (1-2) in de Nations League floot.

De Ligt is volledig hersteld van een liesblessure, opgelopen tijdens het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos. De verdediger sloeg de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne (3-2 winst) nog over, omdat de medische staf geen risico wilde nemen. "De Ligt staat er gewoon hartstikke goed voor, heeft goed getraind en heeft zelf aangegeven dat hij er helemaal klaar voor is", zei De Boer woensdag, zonder toen te willen aangeven wie moest plaatsmaken voor de verdediger van Juventus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Boer houdt vast aan het 3-5-2-systeem, zoals de bondscoach de formatie zelf noemt. Doelman Maarten Stekelenburg vindt voor zich drie centrumverdedigers. De Ligt vormt die driemansdefensie samen met Stefan de Vrij en Daley Blind. De vleugelposities op het middenveld worden bezet door Denzel Dumfries en Patrick van Aanholt, terwijl Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong in de as van het veld staan. De aanval wordt gevormd door Wout Weghorst en Memphis Depay.

Eerste plaats in Groep C

Na de 2-1 nederlaag van Noord-Macedonië eerder vandaag tegen Oekraïne kan Nederland zich bij winst op Oostenrijk verzekeren van de eerste plek in Groep C. Oranje speelt bij groepswinst op 27 juni in de Hongaarse hoofdstad Boedapest in de achtste finales tegen de nummer drie van Groep D, E of F.

‘Geloof me, zij leiden geen spelers als Berghuis, Malen, Depay of Gakpo op’

In hoeverre is de Oostenrijkse nationale ploeg beïnvloed door Red Bull Salzburg? Lees artikel

Bij Oostenrijk ontbreekt Marko Arnautovic. De aanvaller, die in de groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië als invaller de 3-1 eindstand op het scorebord zette, is geschorst vanwege een verbale uitval na zijn treffer. Stefan Lainer en een andere invaller, Michael Gregoritsch, namen de overige treffers van het team van Franco Foda in de eerste groepswedstrijd voor hun rekening. Opvallend is dat sterspeler David Alaba van de linksbackpositie lijkt te verhuizen naar de linkerkant van de aanval.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Weghorst, Depay

Opstelling Oostenrijk: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba; Gregoritsch