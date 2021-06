Ramos doet tijdens afscheid boekje open over werkwijze Real Madrid

Donderdag, 17 juni 2021 om 14:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:48

Sergio Ramos heeft zich donderdag tijdens zijn afscheidsceremonie duidelijk uitgesproken over zijn vertrek bij Real Madrid. De verdediger ging na lang nadenken akkoord met een eenjarig contract en een salarisverlaging van tien procent, maar de aanbieding werd volgens hem plotseling ingetrokken door de Real-leiding. Ramos had nooit de wens om de club te verlaten, maar desondanks komt er na zestien jaar een einde aan het huwelijk.

"Ik sta open voor allerlei soorten vragen om alles duidelijkheid te maken aan iedereen", zo benadrukt Ramos tijdens het persmoment na zijn afscheidsspeech. Daarna geeft de vertrekkende speler duidelijk aan dat hij Real eigenlijk helemaal niet de rug wilde toekeren. "Ik wilde gewoon verdergaan hier. Real bood mij in de afgelopen maanden een contract aan voor één jaar, met salarisverlaging. Geld was echter nooit een issue en dat weet de voorzitter (Florentino Pérez, red.) ook. Het ging om de contractduur. Ze deden me een aanbieding van één jaar, terwijl ik voor twee jaar wilde bijtekenen. Ik wilde zekerheid voor mijn gezin", zo verduidelijkt Ramos.

"Tijdens het laatste gesprek zei ik dat ik akkoord ging met de aanbieding, maar toen kreeg ik te horen dat het aanbod was ingetrokken", zo vervolgt Ramos zijn uitleg. "Er was blijkbaar een vervaldatum waar ik helemaal niets van wist." De voorstopper weigert overigens om Pérez in een kwaad daglicht te stellen. "Mijn band met de president is altijd buitengewoon goed geweest en ik zal hem voor eeuwig dankbaar zijn. Hij heeft me naar Real Madrid gehaald en ik voel er niets voor om met modder naar hem te gooien. In de beste families komt weleens wat voor, maar vandaag heb ik hem een knuffel gegeven. Ik ben niet uit op confrontaties, maar wil wel dat de waarheid naar boven komt", geeft Ramos duidelijk te kennen.

Ramos weet nog niet bij welke club hij met ingang van komend seizoen onder contract staat. "We hebben nog geen specifieke club in gedachten", zo klinkt het in duidelijke termen. "Er zijn in januari wat contacten geweest met mijn zaakwaarnemer, maar toen was ik nog helemaal niet bezig met een vertrek bij Real Madrid. Sevilla is ook een geweldige club en ik heb daar een fantastische tijd gehad. Een terugkeer is echter geen optie op dit moment. En wees ook niet bang dat ik bij Barcelona ga tekenen."