Macedonische uitblinker plaatst ‘uniek hoogtepunt’ in Amsterdam boven het EK

Zaterdag, 19 juni 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 16:27

De strijd om de Europese titel is met een jaar vertraging nu dan eindelijk in volle gang. Voetbalzone licht de komende tijd diverse spelers uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal hebben. In de tiende aflevering aandacht voor Alexandar Trajkovski, die als schaduwkopman van de Noord-Macedonische ploeg een verdienstelijke carrière kent bij clubs als KV Mechelen, Palermo en Mallorca, maar naar eigen zeggen toch echt zijn hoogtepunt beleefde als achttienjarig jochie in Amsterdam; de stad waar hij maandag terugkeert voor het EK-duel tegen het Nederlands elftal.

Door Thijs Verhaar

Waar we in Nederland pittige discussies voerden over het geringe aantal speelminuten van Nathan Aké bij Manchester City (994), twijfelde de Noord-Macedonische geen seconde of hij Alexandar Trajkovski op moest roepen. De veelzijdige aanvaller deed weliswaar slechts 345 schamele minuutjes mee bij Real Mallorca, maar is al jaren onomstreden bij de nationale ploeg. In de eerste EK-wedstrijd tegen Oostenrijk kreeg de 62-voudig international zelfs een basisplaats tegen Oostenrijk (1-3). De linksbuiten beloonde dat vertrouwen met een assist op Goran Pandev en kwam in het tweede duel tegen Oekraïne (1-2) ook sterk voor de dag als invaller. Hoewel hij niet volledig fit was, nam hij zijn elftal na rust toch nadrukkelijk bij de hand.

Trajkovski bracht extra energie in de ploeg, was geregeld dreigend met loepzuivere schoten van afstand en het was ook een knal van zijn voet die uiteindelijk de aansluitingstreffer inleidde. De Oekraïense doelman kon zijn fraaie poging nog net pareren, maar moest lijdzaam toezien hoe spits Pandev net iets eerder bij de bal was voor de rebound. De routinier zette slim zijn voet tussen het leer en zijn bewaker, die hem niet meer kon ontwijken en een penalty weggaf. Ezgjan Alioski van Leeds United ontfermde zich over de bal, zag zijn poging gekeerd en was net op tijd om de rebound binnen te tikken, want ook Trajkovski was als de kippen bij de bal. Zelfs met zijn enigszins weigerende lichaam perst de 28-jarige er voor zijn land elke minuut het maximale uit, want als iemand trots is om voor zijn land te spelen, is het Trajkovski wel.

Hij debuteerde al als achttienjarige voor de nationale ploeg toen hij net de overstap had gemaakt van het Kroatische Inter Zapresic naar Zulte Waregem. In Belgische dienst zou hij zich met 13 goals en 11 assists in 96 wedstrijden bewijzen als een verdienstelijke speler, terwijl hij met een tussentijdse uitleenbeurt ook bij KV Mechelen liet zien met directe betrokkenheid bij zeven goals in 23 wedstrijden. Zijn grootste successen vierde hij echter in Italië. Trajkovski speelde vier jaar bij Palermo, waarbij hij zijn seizoenen eerlijk verdeelde tussen de Serie A en de Serie B. Op het hoogste niveau hield hij zich staande en vooral een treedje later bewees hij over veel scorend vermogen te beschikken. Trajkovski kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten en bracht zijn ploeg in zijn derde seizoen in Palermose dienst bijna terug naar de Serie A, maar verloor de play-offs nipt van Frosinone.

Hij nam revanche door het seizoen erna te besluiten met acht goals en elf assists, hetgeen hem een transfer naar Mallorca opleverde. Zodoende was hij andermaal als een van de weinigen in zijn land actief in een top 5 competitie, maar door aanhoudend blessureleed kon hij niet voorkomen dat zijn ploeg in zijn eerste jaar uit LaLiga degradeerde. Het afgelopen seizoen verliep zo mogelijk nog slechter, maar voor Trajkovski biedt de nationale ploeg altijd welkome afleiding. Noord-Macedonië plaatste zich weliswaar niet op de reguliere manier voor het EK, maar kwam wél bovendrijven via de Nations League-ontsnappingsroute. Het land hoefde in groep D van Nations League play-offs enkel af te rekenen met het bescheiden Kosovo (2-1 winst) en het al even kleine voetballand Georgië (0-1 winst), die ook nog eens beide hun twee en drie beste spelers misten.

Het maakte de vreugde er logischerwijs niet minder om. Nooit eerder was het land actief op een eindtoernooi en ook Trajkovski genoot met volle teugen van de vreugde die op de straten van Skopje ontstond. Macedonië scheidde zich in 1991 af van het toenmalige Joegoslavië - dat in die hoedanigheid wel actief was op eindtoernooien - en bouwde sindsdien aan een zelfstandige natie, waarbij het nationale voetbalelftal de grootste trots is. "Wij gaan er alles aan doen om de groepsfase te overleven", vertelde Trajkovski dan ook na de eerste nederlaag dit toernooi tegen Oostenrijk. "Dit team zal nooit opgeven. We zullen zien wat er gebeurt. Wij gaan er alles aan doen om de mensen in Noord-Macedonië trots genoeg te maken om weer massaal de straat op te gaan."

Die instelling is niet gewijzigd nu ook de tweede groepswedstrijd verloren is gegaan en men tegen groepshoofd Nederland enkel nog voor de eer speelt. Trajkovski noemde het toernooi eerder al een ‘once in a lifetime experience’ en glimt van trots als hij het volkslied door het stadion hoort schallen, maar wijst voor het ultieme hoogtepunt naar de absolute beginfase van zijn loopbaan. Toen deed hij als achttienjarig broekie mee aan de door Ajax georganiseerde Copa Amsterdam voor jeugdteams. Hij speelde destijds bij het Macedonische Cementarnica Skopje en mocht alleen aan het toernooi deelnemen omdat hij werd uitgenodigd voor een stage bij Chelsea. “Een uniek avontuur! Ik dacht eerst aan een grap omdat ik nooit geloofde dat zo’n grote club me wilde hebben. Maar toen kwam de trainer van Cementarnica me helpen om mijn koffers in te pakken voor mijn vlucht naar Londen en moest het wel waar zijn, al vond ik het nog steeds moeilijk te bevatten.”

Trajkovski zou ondanks zijn sterke stageperiode nooit een contract krijgen bij Chelsea. Met Zulte Waregem, Palermo en Mallorca op zijn CV heeft hij toch een verdienstelijk palmares.

Toch mocht hij in mei 2010 echt met the Blues mee naar Amsterdam, herinnert ook Chelsea-watcher Nizaar Kinsella van Goal zich. “De club scoutte destijds heel veel in die regio en Trajkovski viel op met zijn snelheid en kracht. Uiteindelijk speelde hij alle wedstrijden mee en scoorde hij zelfs de winnende goal in de finale tegen het Braziliaanse Botafogo, maar desondanks kreeg hij geen contract aangeboden omdat Chelsea toch de voorkeur gaf aan een Engelse concurrent op zijn positie. De jeugdopleiding is nu eenmaal heel sterk, dus dat hoeft Trajkovski zich niet aan te trekken. Zelfs Kylian Mbappé liep ooit een keer vergeefs stage in Londen”, aldus Kinsella.

Trajkovski liep vervolgens ook nog even stage bij Internazionale en tekende in dezelfde zomer een contract bij Inter Zapresic, dat hem binnen een jaar voor 1,1 miljoen euro verkocht aan Zulte Waregem. Grotere clubs waren niet langer geïnteresseerd in zijn diensten, maar de ervaring van de gewonnen Copa Amsterdam met Chelsea neemt niemand de enkelvoudig Macedonisch voetballer van het jaar nooit meer af. Maandagavond keert hij eindelijk terug in de stad waar het voor hem allemaal begon en reken er maar niet op dat zijn kleine pijntjes hem ervan gaan weerhouden om in stijl afscheid te nemen van het EK. Ook tegen het Nederlands elftal zal hij het doel van Maarten Stekelenburg weer van afstand onder vuur nemen en elk druppeltje energie geven wat er in zijn lijf zit. Alles voor 'zijn' Noord-Macedonië.

