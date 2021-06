Driessen uit vermoeden over kritiek Koeman: ‘Misschien speelt daar nog wat’

Donderdag, 17 juni 2021 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:40

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de kritische noot die Ronald Koeman woensdag plaatste over het Nederlands elftal. De voormalig bondscoach gaf bij het 50-jarig jubileum van FC Groningen aan het nog niet zo positief te hebben gezien als iedereen doet vermoeden. Een uitspraak die bij Driessen in het verkeerde keelgat is geschoten, zo bleek donderdag bij de EK Show van De Telegraaf. De chef voetbal van het dagblad is van mening dat Koeman zich beter niet uit had kunnen spreken over de situatie van Oranje.

"Men is heel positief. Dat verbaast me. Ik heb dat niet zo positief gezien. Ik vond de tweede helft goed, maar het is maar 3-2. En Oekraïne is nou niet een land dat heel ver gaat komen", zei Koeman over de huidige staat van het Nederlands elftal. Die uitspraak kon op weinig sympathie rekenen van Driessen. "Normaal zeg je dit natuurlijk niet. Misschien dat hij bang wordt dat Frank zijn prestatie gaat overtreffen. Hij (Koeman, red.) heeft de finale van de Nations League gehaald. Hij hoeft Frank de Boer echt niet te prikkelen, want Frank de Boer heeft het moeilijk genoeg. Die wordt al genoeg geprikkeld. Normaal doe je dit niet."

Driessen vermoedt dan ook dat er wellicht meer schuilgaat achter de woorden van Koeman. "Frank de Boer wordt bijvoorbeeld begeleid door Guido Albers en Ronald Koeman heeft daar problemen mee gehad", gaat hij verder. "Die is naar een andere zaakwaarnemer gegaan. Misschien speelt daar nog wat. Dit doe je helemaal niet als je weet dat het Nederlands elftal een moeilijke periode heeft gehad met De Boer, ook nog in aanloop naar dit toernooi. Dan bemoei je je daar verder niet mee. Of je bemoeit je er niet mee, of je zegt dat ze het goed hebben gedaan."

Koeman zei onder meer dat hij het 5-3-2-systeem ook bij Barcelona hanteerde en dat je met dat systeem 'geweldig mooie, aanvallende wedstrijden kunt spelen'. "Inhoudelijk had hij best wel een punt, maar het is een beetje een ongeschreven regel dat je niet je opvolger voor de voeten gaat lopen", aldus Driessen. "En dat doet hij nu natuurlijk wel. Ik weet alleen niet of Ronald in Nederland de autoriteit heeft om die kar in de soep te laten lopen. Dat geloof ik niet." Nederland treedt donderdagavond om 21.00 uur aan tegen Oostenrijk voor de tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap. Groepsgenoten Oekraïne en Noord-Macedonië treffen elkaar 's middags al.

Ibrahim Afellay begrijpt de kritische noot van Koeman wel. "Ronald Koeman is niet de eerste de beste", vertelt de oud-middenvelder in de studio van de NOS. "Er wordt hem gevraagd wat hij ervan vindt. Dan vind ik ook dat hij daar iets van mag zeggen en mag vinden. Helemaal gezien zijn staat van dienst. Je kijkt als supporters, dus je hoopt op het beste van het Nederlands elftal. Maar het schort nog steeds aan heel veel dingen. Het welbekende systeem bijvoorbeeld waarbij verdedigende zekerheid moet worden ingebouwd."