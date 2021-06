Sergio Ramos kan emoties niet bedwingen tijdens afscheidsspeech

Sergio Ramos was donderdag zichtbaar geëmotioneerd tijdens zijn afscheidspersconferentie bij Real Madrid. De vertrekkende verdediger kon zijn tranen niet bedwingen toen hij sprak over zijn afscheid bij de Koninklijke na zestien jaar trouwe dienst. Woensdag werd officieel bekendgemaakt dat Ramos de Spaanse grootmacht gaat verlaten. Het is nog niet bekend waar en of hij zijn loopbaan vervolgt.

"De tijd is gekomen om Real Madrid te verlaten, een van de moeilijkste momenten uit mijn leven. Aan de hand van mijn vader ben ik bij deze club gekomen", aldus Ramos tijdens het persmoment van donderdagmiddag. De 35-jarige mandekker breekt daarna in tranen uit en het duurt even voordat hij zijn verhaal kan hervatten. Het aanwezige publiek trakteert Ramos desondanks op een applaus "Het is onmogelijk om niet emotioneel te worden. Ik had graag afscheid genomen in het Santiago Bernabéu. Maar dankzij Real Madrid zal ik de fans altijd in mijn hart dragen. Hiermee komt een einde aan een geweldige periode, maar het opent hopelijk ook de deur naar nog meer succesvolle tijden. Ik wil nog jaren doorgaan en prijzen winnen."

Voorzitter Florentino Pérez bedankte Ramos ook uitgebreid in een afscheidsspeech en de vertrekkende verdediger kreeg daarna een gouden insigne opgespeld voor zijn verdiensten voor Real. Daarna was er een fotomoment met Ramos, Pérez en de familieleden van het boegbeeld van de Madrilenen. Ook de in totaal 22 prijzen die de voorstopper wist te veroveren in de afgelopen 16 jaar kwamen pontificaal in beeld.

Verschillende spelers van Real hebben Ramos donderdag via de sociale media in het zonnetje gezet. Onder meer Karim Benzema en Thibaut Courtois zijn vol lof over de verdediger. Ook voormalig doelman Iker Casillas, die met Ramos verschillende keren de Champions League veroverde, brengt via Twitter een ode aan zijn oude ploeggenoot, die hij omschrijft als 'een legende' van Real.