Nederlander (18) maakt toptransfer naar Besiktas: ‘En dat zonder profervaring!’

Donderdag, 17 juni 2021 om 14:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 13:57

Voor Givon Awete is deze week een ultieme droom in vervulling gaan. De achttienjarige spits uit Amsterdam is ingelijfd door Besiktas en gaat met het hoogste jeugdelftal van de Turkse grootmacht uitkomen in de UEFA Youth League. “Dat is een megastap, want Givon heeft nooit eerder bij een profclub gespeeld”, benadrukt Gwendell van Riemsdijk, die de aanvaller het afgelopen jaar onder zijn hoede had in zijn eigen voetbalacademie en nu ook als zijn begeleider optreedt.

Awete was in de jeugd jarenlang actief bij de gerenommeerde amateurclub Zeeburgia, maar kwam nooit uit voor een ploeg uit het betaalde voetbal. Van Riemsdijk legt uit dat zijn academy er wel op is ingericht om de stap richting bvo’s kleiner te maken. “We bootsen de prikkel na. We trainen vijf keer per week en laten de spelers zien hoe het er aan toegaat bij een profclub”, aldus de oprichter van de Van Riemsdijk Sports Agency, die zelf in de jeugd voetbalde bij Ajax, Haarlem en FC Utrecht, maar nooit doorbrak.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu helpt hij jonge spelers om de droom waar te maken die voor hem in duigen viel door een matige instelling als jongvolwassene. “Daar zijn we nu een jaar of vier mee bezig en we hebben al een flink aantal jongens bij sc Heerenveen, FC Emmen, Roda JC Kerkrade of in het buitenland afgezet, maar Besiktas is toch wel weer een flinke stap hoger. Daar mag Givon enorm trots op zijn. Hij moest door zijn privésituatie van heel ver komen, maar krijgt nu de kans waarvan hij niet eens durfde te dromen.”

Zonder in details te treden vertelt Van Riemsdijk dat het bij Awete vooral aan zijn houding lag dat hij niet eerder bij een profclub actief was. “Het talent had hij wel. Dat zagen we direct in hem. Daarom hebben we met het hele team in hem geïnvesteerd, hem getoond hoe je als prof moet leven en wat je ervoor over moet hebben. En dan kan iets heel moois ontstaan. Kijk maar naar een Memphis Depay of naar Riechedly Bazoer. Als je jongens met een wat mindere discipline of ‘met een litteken’ weet te raken, kunnen ze heel ver komen. Je wordt gek als er twintig in je team zitten, maar een paar kan best en hij was er zo eentje. Daar gaan ze bij Besiktas heel veel plezier aan beleven.”

Gek genoeg liep de jonge aanvaller de afgelopen maanden ook geregeld stage bij clubs als De Graafschap, KV Mechelen en het Deense Odense, maar steeds waren er net teveel twijfels of financiële zorgen om hem een contract aan te bieden, legt Van Riemsdijk uit. Via enkelvoudig Turks international Baki Mercimek kwamen hij en zijn collega Rosco Cyrus uiteindelijk in contact met Besiktas. “Ik ken Baki nog van Haarlem en in Turkije waren ze direct enthousiast van Givon. Zijn doorzettingsvermogen is fantastisch en voetballen kan ie! Ik zie het als een beloning voor zijn harde werk en ook een klein beetje als bewijs voor het succes van onze aanpak. Ik ben enorm trots en hij is zelf natuurlijk ook door het dolle heen nu alles zwart op wit staat. Van onze academy naar Besiktas, geweldig!”