Simon Kjaer laat in officiële reactie van zich horen: ‘Ik ben ontroerd’

Donderdag, 17 juni 2021 om 13:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:13

Simon Kjaer heeft in een officiële reactie via de kanalen van de Deense voetbalbond van zich laten horen. De aanvoerder van Denemarken en goede vriend van Christian Eriksen zegt ontroerd te zijn door de gebeurtenissen rond zijn ploeggenoot. Eriksen ging zaterdag met een hartstilstand naar de grond in de wedstrijd tegen Finland, maar maakt het naar omstandigheden goed. Denemarken staat donderdagavond voor de tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap tegenover België.

Kjaer kreeg louter positieve reacties na zijn optreden zaterdag. De aanvoerder van Denemarken ontfermde zich over zijn ploeggenoten, Eriksen en diens vriendin. "Het waren een paar hele speciale dagen, waarin voetbal even niet het allerbelangrijkste was", laat Kjaer weten in een officiële reactie. "Het was een schok, die voor altijd een deel van mijn leven zal zijn. Een deel van ons allemaal. Het enige dat belangrijk is en er echt toe doet, is dat Christian oké is. Ik ben trots op hoe we als team hebben gehandeld en hoe we samen stonden in deze moeilijke tijden. Ik ben ontroerd en heel dankbaar voor alle steun."

Toen Eriksen naar het gras ging, greep Kjaer direct in. Hij zorgde ervoor dat Eriksen niet zou stikken door de tong uit diens mond te halen. Daarna startte Kjaer de reanimatie, totdat het medisch personeel bij Eriksen was. "Vandaag (donderdag, red.) zullen we het veld betreden tegen België met Christian in ons hart en in onze gedachten", vervolgt Kjaer. "Het geeft ons rust in onze geest, waardoor we ons kunnen concentreren op het voetbal. We zullen voor Christian spelen, en zoals altijd voor heel Denemarken. Dat is de grootste drijfveer voor ons allemaal. Zoals altijd: we gaan ons best doen!"

Bondscoach Kasper Hjulmand heeft laten weten dat de spelers van Denemarken zelf mogen bepalen of zij donderdag in actie komen tegen België. "Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal bereid zal zijn om donderdag te spelen", aldus Hjulmand. "En het is oké als een speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn om tegen België aan te treden." De Deense selectie werd als gevolg van de gebeurtenissen rond Eriksen bijgestaan door psychologen. De wedstrijd tegen België zal een Nederlands tintje hebben, daar Björn Kuipers te horen heeft gekregen dat hij het duel in goede banen moet leiden. Het is voor Kuipers zijn eerste wedstrijd op het EK.