‘Udinese klopt opnieuw aan bij PSV voor onfortuinlijke aanvaller’

Donderdag, 17 juni 2021 om 12:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

Udinese gaat een nieuwe poging wagen om Maximiliano Romero los te weken bij PSV, weet Sky Italia donderdag te melden. De 21-jarige aanvaller raakte vorig jaar zwaar geblesseerd in de voorronde van de Europa League tegen NS Mura en kwam het restant van het seizoen niet meer in actie namens de Eindhovenaren. Het is de tweede keer dat Udinese zijn interesse in Romero kenbaar maakt. Vorig jaar gebeurde hetzelfde, maar door die deal ging toen een streep vanwege zijn blessure.

Het Eindhovens Dagblad vult aan dat er nog wordt gesproken over de exacte details van de overgang. De kans bestaat dat Romero op huurbasis de overstap maakt naar Udinese, al dan niet met een verplichte optie tot koop. De Argentijn werd eind 2017 voor iets meer dan tien miljoen euro door PSV overgenomen van het Argentijnse Vélez Sarsfield, maar wordt in Eindhoven veelvuldig geteisterd door zwaar blessureleed. Ook afgelopen seizoen was het al snel gedaan voor de onfortuinlijke spits.

Romero liep in september in het met 1-5 gewonnen Europa League-duel met het Sloveense NS Mura een zware knieblessure op. Na zesenhalve minuut raakte Romero in het strafschopgebied verwikkeld in een duel om de bal. Hij ging daarna naar het gras, voelde aan zijn linkerknie en werd op het veld behandeld door artsen. De aanvalsleider moest onder het mes, ging een maandenlange revalidatie tegemoet en kwam de rest van het seizoen niet meer in actie voor PSV. Zijn eerste anderhalf jaar in dienst van PSV viel mede door een bovenbeen- en een knieblessure ook al in het water

Naast Udinese had Romero vorig jaar ook de mogelijkheid om naar Red Bull New York te gaan, maar door die overgang ging op het laatste moment eveneens een streep. De Argentijn begon vorig seizoen ogenschijnlijk als eerste spits aan het seizoen, maar zag zijn plek na zijn blessure worden ingenomen door Eran Zahavi. Het contract van Romero in Eindhoven loopt nog door tot medio 2023.