Het mogelijke speelschema van Oranje bij winst op Oostenrijk

Donderdag, 17 juni 2021 om 12:35 • Yanick Vos • Laatste update: 14:18

Het Nederlands elftal is bij een overwinning op Oostenrijk vanavond zeker van een plek in de achtste finales van het EK. Het is vooralsnog volstrekt onduidelijk wie het team van bondscoach Frank de Boer in de volgende ronde gaat treffen. Met oog op de mogelijke tegenstanders in de volgende pakt een eerste plaats in de poule waarschijnlijk goed uit. Wanneer Oranje als tweede eindigt, is de kans groot dat Nederland stuit op een loodzware tegenstander op weg naar de kwartfinale.

In aanloop naar het EK voorspelde Frank de Boer een 3-1 overwinning op Oekraïne en een 2-1 zege op Oostenrijk. “Dan zijn we al wel gekwalificeerd voor de volgende ronde, denk ik”, zei de bondscoach op het YouTube-kanaal van OnsOranje in gesprek met Soufiane Touzani. “En dan de derde wedstrijd tegen Noord-Macedonië verliezen?”, antwoordde Touzani. “Nee, die winnen we met 3-0. Maar misschien moeten we die wedstrijd wel verliezen, dat weet je niet. De kans is dat we, als we als eerste geplaatst zijn, tegen de poule van Portugal, Frankrijk en Duitsland komen. Dus dan kan je de derde in de poule krijgen en dat is een topland. Dus misschien is het verstandiger om tweede te worden", zei De Boer.

De Boer gaf in aanloop naar het EK aan dat hij met zijn technische staf uitgaat van vijf scenario’s. “Natuurlijk eerste en tweede in de poule, als je derde in de poule bent heb je nog drie andere scenario’s.” De winnaar van de poule van Nederland wordt in de achtste finale gekoppeld aan een nummer drie van Groep D (Engeland, Kroatië, Schotland, Tsjechië), Groep E (Spanje, Zweden, Polen, Slowakije) of F (Hongarije, Portugal, Frankrijk, Duitsland). De nummer twee van Groep C speelt tegen de nummer één van Groep A (Turkije, Italië, Wales, Zwitserland). Wanneer Oranje derde eindigt en bij de beste nummers drie hoort, komt het in de achtste finale de winnaar van Groep D, E of F tegen.

Hoe worden de vier beste nummers drie bepaald?

Om te bepalen welke vier landen als beste nummers drie doorgaan naar de achtste finales, worden verschillende criteria toegepast. Allereerst is het hoogste aantal punten doorslaggevend. Daarna gaat het achtereenvolgens om het hoogste doelsaldo, het hoogste aantal gemaakte doelpunten en het hoogste aantal gewonnen wedstrijden. Als twee of meer landen dan nog op gelijke hoogte staan, is het laagste aantal disciplinaire punten doorslaggevend. Een rode kaart is drie punten, geel telt voor een punt. Wanneer ook dit een gelijke stand is, is de hoogste positie de overall ranking van de EK-kwalificatie bepalend.

Welke beste nummers drie treffen wie?

Vooraf is bepaald hoe de beste nummers drie verdeeld worden in de achtste finales, afhankelijk uit welke poules de beste nummers drie komen. Bijvoorbeeld: als de vier beste nummers drie uit de poules A, B, C en D komen, dan is het bepaald dat de nummer drie uit Groep A tegen de winnaar van Groep B komt, de nummer drie van Groep B komt tegen de winnaar van groep E, de nummer drie van groep C komt te spelen tegen de winnaar van Groep F en de nummer drie van Groep D komt dan tegen de winnaar van Groep C. In totaal zijn er vijftien verschillende mogelijkheden van combinaties van nummers drie uit de zes poules. Hierdoor is het nog niet te zeggen of Oranje tegen de nummer drie van Groep E of F komt te spelen.

Italië bij tweede plaats

Bij een tweede plaats wordt Oranje dus naar alle waarschijnlijkheid gekoppeld aan Italië, een van de topfavorieten voor de eindzege van het EK. De ploeg van Roberto Mancini maakt tot dusver een ijzersterke indruk. In het openingsduel werd Turkije met 3-0 verslagen en dinsdagavond werd met dezelfde cijfers afgerekend met Zwitserland. De Italianen hebben zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde en doen dat als groepswinnaar wanneer er minimaal gelijk wordt gespeeld tegen Wales. Een eventuele achtste finale tegen Italië wordt op 26 juni om 21.00 uur gespeeld op Wembley.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Italië 2 2 0 0 6 6 2 Wales 2 1 1 0 2 4 3 Zwitserland 2 0 1 1 -3 1 4 Turkije 2 0 0 2 0 0

Veel opties bij eerste plaats

Als Oranje Groep C als groepswinnaar afsluit, treft het een beste nummer drie uit Groep D, E of F. In het meest ongunstige geval wordt Oranje dan aan Duitsland, Frankrijk of Portugal gekoppeld. Ervan uitgaande dat Engeland zijn favorietenrol waarmaakt en Groep D wint, zijn Kroatië, Schotland en Tsjechië mogelijke tegenstanders. Ook kan de beste nummer drie komen uit Groep E, waar Slowakije momenteel aan kop gaat na de 2-1 overwinning op Polen. Spanje en Zweden speelden het eerste duel gelijk (0-0).

Mocht Oranje groepswinnaar worden én de achtste finale overleven, dan komt het in de kwartfinale in Bakoe te spelen tegen de winnaar van de achtste finale die op 26 juni om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA wordt gespeeld. Dat duel gaat tussen de nummers twee van Groep A (Italië, Wales, Zwitserland, Turkije) en B (België, Rusland, Finland, Denemarken). Daarnaast heeft de eerste plaats in de poule nóg een bijkomend voordeel. Het speelschema biedt namelijk meer rustdagen, terwijl de achtste finale dan gespeeld wordt in Boedapest. In de Puskás Arena zijn liefst 67.000 toeschouwers toegestaan.

Mogelijk België

De route naar de finale is met een tweede plaats in de poule op papier zwaarder. Als Oranje zou afrekenen met Italië (of Wales of Zwitserland), wacht in de kwartfinale de confrontatie met de winnaar van de achtste finale die gaat tussen de winnaar van Groep B (België, Rusland, Finland, Denemarken) en de beste nummer drie van Groep A (Italië, Wales, Zwitserland, Turkije), D (Tsjechië, Engeland, Kroatië, Schotland) E (Slowakije, Spanje, Zweden, Polen) of F (Portugal, Frankrijk, Duitsland, Hongarije). Via deze route is het dus goed mogelijk dat België de tegenstander wordt in de kwartfinale.

Met het speelschema na de groepsfase lijkt men bij Oranje niet bezig. Memphis Depay werd woensdag tijdens een persconferentie gevraagd naar de mogelijke tegenstanders in de volgende ronde. “Rekenen doe ik persoonlijk nog niet’’, reageerde de aanvaller. “Maar duidelijk is dat we eerste willen worden in de groep. Ik vind dat we goed zijn begonnen tegen Oekraïne. Dat is wel een signaal, denk ik. We zitten er goed in.’’ De Boer dacht er hetzelfde over: “Eerst maar eens deze wedstrijd winnen’’, doelde hij op de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk, vanavond om 21.00 uur.