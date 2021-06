Vitesse stuurt spits met 26 speelminuten voortijdig terug naar Duitsland

Donderdag, 17 juni 2021 om 10:33 • Rian Rosendaal

Noah Ohio zal niet langer uitkomen voor Vitesse. Volgens De Gelderlander is de huurovereenkomst met de achttienjarige aanvaller 'in goed overleg' ontbonden. Ohio keert hierdoor terug naar RB Leipzig, de club die hem in januari naar Arnhem stuurde. Vitesse moet de breuk met de jonge spits overigens nog wel officieel bevestigen op de website.

Vitesse sprak in de winterstop met Leipzig af dat de verhuurperiode van Ohio anderhalf jaar zou duren, maar na enkele maanden is de huurdeal dus alweer verleden tijd. De voormalig jeugdinternational van Nederland kwam bij de verliezend bekerfinalist tot slechts 26 speelminuten, verdeeld over 4 invalbeurten. In de optredens kwam Ohio niet tot doelpunten of assists. Trainer Thomas Letsch gaf voorin de voorkeur aan Loïs Openda, Armando Broja en Oussama Darfalou, waardoor hij veroordeeld was tot een rol als reserve.

Volgens De Gelderlander heeft Ohio zich 'niet voldoende ontwikkeld voor speeltijd in het nieuwe seizoen in de Eredivisie', waardoor de voormalig jeugdspeler van Almere City FC, Manchester City en Manchester United nu al uit Arnhem vertrekt. Het is onduidelijk wat Leipzig met de aanvaller van plan is voor komend seizoen. De in 2019 van Manchester City overgenomen spits kwam tot dusver louter uit in jeugdwedstrijden en wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht.

Vitesse praat ondertussen met Club Brugge en Chelsea om de huurovereenkomsten van respectievelijk Loïs Openda en Armando Broja met een seizoen te verlengen. In de voorhoede beschikt Letsch sowieso nog over Oussama Darfalou en Thomas Buitink, die na een verhuurperiode van enkele maanden bij PEC Zwolle terugkeert.