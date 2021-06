Boekhoorn trapt op de rem: ‘Heb niet persoonlijk met Huntelaar gesproken’

Donderdag, 17 juni 2021 om 10:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

Marcel Boekhoorn ontkent dat hij persoonlijk gesproken heeft met Klaas-Jan Huntelaar. De Gelderlander meldde woensdag dat NEC vaart zet achter de komst van de spits en gaf daarbij aan dat beide partijen inmiddels een tweede gesprek hebben gevoerd. Ook zou Huntelaar al in het stadion van NEC zijn geweest. Geldschieter Boekhoorn, die bij een van de gesprekken aanwezig zou zijn geweest, ontkent echter dat hij persoonlijk contact heeft gehad.

"Ik hoop natuurlijk altijd dat hij bij ons komt spelen, maar ik heb begrepen dat hij waarschijnlijk nu echt gaat stoppen met voetballen", vertelt Boekhoorn in gesprek met Omroep Gelderland. "Dat ik met hem een gesprek zou hebben gehad, zijn echt Story-verhalen." Boekhoorn wordt samen met technisch directeur Ted van Leeuwen als belangrijke pion gezien bij de eventuele komst van Huntelaar. Van Leeuwen werkte eerder met Huntelaar samen bij AGOVV en heeft nog altijd contact met de inmiddels clubloze spits.

"Ik ga niet in op geruchten, maar dat Klaas-Jan en ik goed met elkaar kunnen opschieten, dat is bekend", is het enige wat Van Leeuwen vorige week over de situatie kwijt wilde. De directeur haalde Huntelaar in 2003 op huurbasis van PSV naar AGOVV. In Apeldoorn beleefde Huntelaar vervolgens zijn doorbraak in het profvoetbal: hij maakte 26 doelpunten op het tweede niveau en verkaste vervolgens naar sc Heerenveen, om daarna voor Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 te spelen.

Boekhoorn is van plan om met NEC serieus mee te gaan doen in de Eredivisie. Eerder slaagde hij er met de Nijmeegse club al in om Lasse Schöne in te lijven, die transfervrij overkomt van Heerenveen. Huntelaar kreeg onlangs van Schalke te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, waardoor hij transfervrij over te nemen is. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de spits nog minimaal een seizoen doorgaat met voetballen of toch een punt achter zijn loopbaan zet.