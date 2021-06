Arts deelt ontroerend moment met Eriksen: ‘Verdomme, ik ben pas 29 jaar’

Donderdag, 17 juni 2021 om 09:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:36

Jens Kleinefeld was een van de medisch specialisten die zaterdagavond eerste hulp verleende toen Christian Eriksen een hartstilstand kreeg in de wedstrijd tussen Denemarken en Finland (0-1). De Duitse arts spreekt van een ontroerend moment toen Eriksen zijn ogen opende nadat hij een schok van de defibrillator had gekregen. Kleinefeld, die zowel voor de FIFA als de UEFA werkt, vertelt tegenover het Duitse nieuwsblad Funke Mediengruppe dat de middenvelder van Internazionale vervolgens vrij snel wakker werd en zijn eerste woorden sprak.

Niet alleen de spelers en de mensen in het stadion waren zaterdag onder de indruk van de gebeurtenissen rond Eriksen. Ook Kleinefeld zal het moment waarop de defibrillator werd gebruikt niet snel vergeten, zo vertelt hij een paar dagen later. "Ongeveer dertig seconden nadat hij een schok had gekregen opende hij zijn ogen en kon ik rechtstreeks met hem praten", blikt de arts terug op het bewuste moment vlak voor rust. "Het was een heel ontroerend moment. Bij dergelijke medische noodgevallen in het dagelijks leven is de kans op succes veel kleiner."

De dokter vertelt dat hij Eriksen vroeg of hij het idee had terug op aarde te zijn, waarop de Deense middenvelder een positief signaal gaf. "Hij zei: 'Verdomme, ik ben pas 29 jaar'. Toen wist ik dat zijn hart niet beschadigd was." Eriksen werd ter plekke op het veld gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in Kopenhagen. Dinsdag liet hij via Instagram voor het eerst van zich horen. "Gezien de omstandigheden gaat het goed met me, al zullen er nog wel enkele medische onderzoeken moeten plaatsvinden in het ziekenhuis. Maar ik voel mij verder goed."

Denemarken speelt donderdagavond zonder Eriksen de tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap tegen België. Romelu Lukaku, spits van België en ploeggenoot van Eriksen bij Internazionale, kondigde woensdag een steunbetuiging aan. “We hebben wel iets voorbereid met de groep morgen. In de tiende minuut zullen we de bal buiten trappen en applaudisseren. Dat is onze steunbetuiging”, tekent Sporza op uit de mond van de huidige topscorer van het EK. "Dat is de normaalste zaak van de wereld. We hebben verschillende spelers in de groep die hem persoonlijk kennen."