‘Je krijgt soms het idee dat hij zichzelf een soort van reserve-Jezus vindt’

Donderdag, 17 juni 2021 om 07:42 • Yanick Vos

Het Nederlands elftal hoeft vanavond in de wedstrijd tegen Oostenrijk (21.00 uur) niet te vrezen voor Marko Arnautovic. De aanvaller is door de UEFA voor een wedstrijd geschorst naar aanleiding van zijn gedrag na zijn doelpunt tegen Noord-Macedonië (3-1 winst). Alex Pastoor, tot maart dit jaar trainer van het Oostenrijkse SC Rheindorf Altach, denkt dat de afwezigheid van Arnautovic een groot gemis is voor Oostenrijk.

Arnautovic zou tegenstander Ezgjan Alioski hebben beledigd, terwijl hij ook het verwijt kreeg zich racistisch te hebben geuit. De spelers van Noord-Macedonië hebben dit niet bevestigd. Arnautovic is geboren en getogen in Wenen, maar zijn familie komt uit Servië, waar nog veel van zijn familieleden wonen. Zelf zei hij ooit: "Er zit een Serviër in mij". Zijn vermeende beledigingen na het doelpunt waren waarschijnlijk specifiek gericht tegen Alioski, die voor Leeds United speelt en van Albanese afkomst is. Beide spelers zouden gedurende de wedstrijd al met elkaar in een verbale strijd verwikkeld zijn geraakt. Na de wedstrijd was op beelden te zien hoe Arnautovic en Alioski in alle rust op het veld stonden na te praten.

“Er is altijd wat met die jongen aan de hand. Je krijgt soms het idee dat hij zichzelf een soort van reserve-Jezus vindt”, zegt Pastoor in gesprek met De Telegraaf. De Nederlandse trainer denkt dat Oostenrijk Arnautovic gaat missen in het duel met Oranje. “Er gebeurt wel altijd wat als Arnautovic erin komt. Hij kan iets wat in die selectie verder niemand anders kan en dat is op individuele klasse iets forceren.” Voormalig ploeggenoot Jeroen Heubach keek niet vreemd op van de actie van Arnautovic. “Dit gedoe is wel weer kenmerkend voor Marko. Maar daar staat tegenover dat hij veel waarde voor het team heeft. Hij heeft een goede individuele actie en daarmee een mooie carrière opgebouwd. Al denk ik dat hij er nog meer uit had kunnen halen. Hij had eigenlijk het talent om de absolute top te halen.”

Frank de Boer, de bondscoach van Oranje, reageerde woensdag op de schorsing van Arnautovic. "Ik vind het jammer en voor Oostenrijk is het jammer, want het is een heel goede speler. We kennen hem natuurlijk vanuit zijn FC Twente-periode. Het zal een gemis zijn voor Oostenrijk. In dat opzicht is het een voordeel voor ons. Hij viel in en liet direct het verschil zien. Sneu voor Oostenrijk." Dinsdag waarschuwden Nathan Aké en Patrick van Aanholt al voor de aanvaller. "Je moet op hem zijn voorbereid", zei Van Aanholt. "Hij is echt een goede en vooral gevaarlijk speler." Aké noemde Arnautovic 'een moeilijke speler'. "Hij is sterk dynamisch, heeft een goede techniek en scoort veel. Hij is een nachtmerrie om tegen te spelen, dat meen ik echt."