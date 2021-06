Gennaro Gattuso wil Fiorentina 20 dagen na aanstelling alweer verlaten

Woensdag, 16 juni 2021 om 23:35 • Chris Meijer

Gennaro Gattuso staat op het punt Fiorentina te verlaten voor hij goed en wel in Florence begonnen is. Fabrizio Romano meldt dat twintig dagen na de aanstelling van de 43-jarige oefenmeester bij Fiorentina al wordt gewerkt aan het ontbinden van zijn tot medio 2023 lopende contract. De reden voor het razendsnelle vertrek is het verschil in inzicht op transfergebied tussen Gattuso en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes enerzijds en de clubleiding anderzijds.

Gattuso werkte de afgelopen twee jaar bij Napoli, met wie hij in de voorbije jaargang als vijfde eindigde in de Serie A. Daarop besloot president Aurelio De Laurentiis - met wie Gattuso naar verluidt al overhoop lag - zijn aflopende contract niet te verlengen. "Lieve Rino, ik ben blij dat ik de laatste twee jaar met je heb doorgebracht", schreef De Laurentiis op Twitter. "Bedankt voor het werk dat je hebt verricht. Ik wens je het beste in het vervolg van je carrière. Een grote knuffel voor jou, je vrouw en je kinderen. Aurelio De Laurentiis."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twee dagen nadat bekend werd dat Gattuso niet bij Napoli zou blijven, werd hij bij Fiorentina gepresenteerd als de opvolger Giuseppe Iachini. Hij was precies twee maanden in dienst als interim-trainer na het vertrek van Cesare Prandelli. Gattuso zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2023 en zou per 1 juli officieel aan de slag gaan bij Fiorentina, maar voor het goed en wel zover is lijkt de oud-middenvelder alweer te vertrekken.

Gianluca Di Marzio en Romano melden dat er spanningen zijn ontstaan tussen Gattuso, zijn zaakwaarnemer Mendes en de clubleiding - bestaande uit voorzitter Rocco Commisso en clubmanager Giancarlo Antognoni - over de strategie op de transfermarkt. Gattuso wilde Nico Gonzalez (Barcelona) en Sérgio Oliveira (FC Porto) binnenhalen, spelers die vertegenwoordigd worden door zijn eigen zaakwaarnemer Mendes. Doordat de clubleiding hier niet mee instemde, zijn er spanningen ontstaan.

Volgens Romano is dat verschil in inzicht zo groot dat men reeds begonnen is om de overeenkomst tussen beide partijen te ontbinden. Ondanks dat beide partijen vooraf al niet op één lijn zaten op het gebied van de transferstrategie, besloot Gattuso aanvankelijk tóch te tekenen. Fiorentina zou de zevende club worden in de trainersloopbaan van oud-international Gattuso, die eerder aan het roer stond bij FC Sion, Palermo, OFI Kreta, Pisa, AC Milan en Napoli.