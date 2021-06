Manuel Locatelli gidst oppermachtig Italië naar tweede overwinning

Woensdag, 16 juni 2021 om 22:49 • Chris Meijer • Laatste update: 23:00

Italië heeft ook zijn tweede groepswedstrijd op het EK zonder al teveel problemen weten te winnen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was in Rome met 3-0 te sterk voor Zwitserland, door twee doelpunten van Sassuolo-middenvelder Manuel Locatelli en een treffer van Ciro Immobile. Italië weet zich dankzij de zege reeds verzekerd van een plek bij de eerste twee in Groep A en heeft komende zondag tegen Wales aan een punt genoeg om poulewinnaar te worden. Zwitserland moet daarentegen in ieder geval zien te winnen van het nog puntloze Turkije om uitzicht te houden op de achtste finales.

Mancini voerde één wijziging door ten opzichte van de met 0-3 gewonnen openingswedstrijd tegen Turkije: Giovanni Di Lorenzo verving de met een kuitblessure afwezige Alessandro Florenzi. Zwitserland trad met dezelfde elf aan als in het eerste EK-duel met Wales (1-1) en kreeg in het Stadio Olimpico vanaf het eerste fluitsignaal te maken met een Italiaanse wervelwind. Immobile kreeg de eerste mogelijkheid, toen hij in kansrijke over kopte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nadat Lorenzo Insigne tevergeefs appelleerde voor een strafschop, leek Italië na negentien minuten spelen op voorsprong te komen. Vanuit een hoekschop viel de bal na een luchtduel met twee Zwitsers voor de voeten van Giorgio Chiellini, die zonder twijfelen raak schoot. Scheidsrechter Sergey Karasev keurde de treffer na inmenging van de VAR echter af, omdat Chiellini de bal met de hand raakte. De verdediger van Juventus moest zich kort daarna wegens een blessure laten vervangen door Francesco Acerbi. Na 26 minuten spelen was het alsnog raak voor de Italianen.

Domenico Berardi kwam na een fraaie actie vrij aan de rechterkant van het strafschopgebied en vond in de doelmond zijn doorgelopen ploeggenoot Locatelli van Sassuolo, die van dichtbij geen fout maakte: 1-0. Via Insigne, Leonardo Spinazzola en Immobile kreeg Italië in de eerste helft nog mogelijkheden om verder weg te lopen, maar Zwitserland hield de schade beperkt. Bondscoach Vladimir Petkovic koos er in de rust voor om Haris Seferovic te vervangen door Mario Gavranovic, die al direct een gele kaart ontving voor een harde overtreding op Leonardo Bonucci.

Ondanks dat Zwitserland in de tweede helft het eerste speldenprikje uitdeelde via Nico Elvedi, kwam Italië met 54 minuten op de klok op 2-0. Locatelli kreeg op de rand van het strafschopgebied de ruimte om uit te halen en vond de vrije rechterhoek achter de kansloze doelman Yann Sommer. Na het verdubbelen van de marge nam Italië wat gas terug, waardoor Zwitserland de ruimte kreeg. Xherdan Shaqiri liet zich tot twee keer toe zien met een poging, terwijl doelman Gianluigi Donnarumma reddend moest optreden na een inzet van Steven Zuber.

Het leek vervolgens bij 2-0 te blijven, nadat Immobile een grote kans liet liggen door de bal net langs de verkeerde kant van de paal te schieten. De spits van Lazio pikte twee minuten voor het einde alsnog zijn tweede doelpunt van het EK mee. Immobile ontving de bal op de rand van het strafschopgebied, kreeg de ruimte om te draaien en uit te halen, waarna het leer in de linkerhoek achter Sommer plofte en de eindstand op 3-0 werd bepaald.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Italië 2 2 0 0 6 6 2 Wales 2 1 1 0 2 4 3 Zwitserland 2 0 1 1 -3 1 4 Turkije 2 0 0 2 0 0