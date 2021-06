Ronald Koeman kritisch op Oranje: ‘Men is heel positief, dat verbaast me’

Woensdag, 16 juni 2021 om 21:50 • Laatste update: 22:11

Ronald Koeman toont zich kritisch op het Nederlands elftal. De trainer van Barcelona, tot een jaar geleden de bondscoach van Oranje, is verbaasd door de positieve stemming die is ontstaan na de 3-2 overwinning op Oekraïne in de eerste wedstrijd op het EK. Koeman zegt in gesprek met de NOS dat Oranje ver kan komen op het EK, mits het elftal van bondscoach Frank de Boer zich weet te verbeteren.

“Men is heel positief. Dat verbaast me. Ik heb dat niet zo positief gezien... Ik vond de tweede helft goed, maar het is maar 3-2. En Oekraïne is nou niet een land dat heel ver gaat komen”, geeft Koeman te kennen. Oranje vervolgt de groepsfase van het EK donderdag in de Johan Cruijff ArenA met een wedstrijd tegen Oostenrijk. De Oostenrijkers wonnen eveneens hun eerste groepswedstrijd, met 3-1 tegen Noord-Macedonië.

“Ik denk dat Nederland ver kan komen, maar dan zullen er dingen absoluut beter moeten”, gaat Koeman verder. De trainer van Barcelona was woensdag samen met broer Erwin in Groningen om een standbeeld van hun vader Martin bij het Hitachi Captial Mobility Stadion te onthullen. “Ik heb gisteren Frankrijk-Duitsland gezien. Dat was een paar niveautjes hoger. Máár het Nederlands elftal kan dat. Maar dat moet verbeteren. Laten we hopen dat ze heel ver komen.”

Koeman kan begrip opbrengen voor het besluit van De Boer om met een 5-3-2-systeem te spelen. “Ik heb dat systeem ook bij Barcelona gespeeld. Dan zie je dat je met dat systeem ook geweldig mooie, aanvallende wedstrijden kunt spelen”, aldus Koeman, die eveneens gevraagd wordt naar Wout Weghorst. “Ik koos uiteindelijk voor Luuk de Jong. Maar dat was omdat ik met één spits speelde. Ze spelen nu met twee spitsen."