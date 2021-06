Sneijder analyseert Oranje: ‘Misschien moet hij juist wat minder gaan doen'

Woensdag, 16 juni 2021 om 21:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:03

Memphis Depay kon zondagavond niet het verschil maken voor het Nederlands elftal. In de openingswedstrijd van het team van bondscoach Frank de Boer tegen Oekraïne (3-2 winst) leed de aanvaller liefst 25 keer balverlies. Er ging een stuk minder gevaar uit van Depay, die bij slechts twee gevaarlijke momenten van Oranje betrokken was. Wesley Sneijder erkende woensdagavond bij De Oranjezomer dat hij ook meer van zijn voormalig teamgenoot had verwacht.

Sneijder kreeg de vraag welke speler van Oranje er tegen Oekraïne bovenuit stak. “Als ik heel eerlijk ben: nog niet echt iemand eigenlijk. Iedereen heeft het over Denzel Dumfries. Georginio Wijnaldum was goed, maar die speelde naar zijn kwaliteiten. Dat is niet echt iemand die er bovenuit springt. Ik had eigenlijk iets meer van Depay verwacht, maar laten we hopen dat-ie het goede nog heeft bewaard.”

Wilfred Genee stelde Sneijder de vraag wat Depay nog meer zou moeten doen. “Misschien moet hij juist wat minder gaan doen. Het opzoeken van zijn tegenstander. Gewoon laten gebeuren. Hij kan verschrikkelijk goed voetballen. Hij heeft veel kwaliteiten. Misschien is hij daar gewoon te veel mee bezig. Hij moet meer op zijn talent voetballen. Dan gaat er veel meer uitkomen”, voorziet de voormalig Oranje-international.

Van der Gijp begreep waar Sneijder op doelde. “We vinden het allang niet gek meer als Depay 25 keer balverlies lijdt. Dat is niet erg als het je op de rand van de zestien bij tegenstander gebeurt. Maar als je straks tegen Frankrijk speelt en je wordt wat meer teruggetrokken”, waarschuwde de analyticus. “Dan wordt het vervelend, want hij doet het ook op de middenlijn.”

Sneijder ziet Depay in dat scenario minder balverlies lijden. “Hij doet het ook omdat hij rondom het zestienmetergebied staat. Ik vind dat aan de ene kant ook wel lekker. Meer risico in het spel leggen. Ik houd wel van dat soort spelers. Ik denk niet dat hij dat, als we verder komen, dat ook vanaf de achtste finales gaat doen.” Van der Gijp: “Bij elke bal neemt hij alle risico’s. Het kan elke keer misgaan.”

“Depay is geen domme jongen”, benadrukte Sneijder. “Hij weet heus wel wat-ie doet. In de tijd dat ik nog bij het Nederlands elftal zat, heb ik hem een aantal dingen meegegeven. Hij heeft stappen gemaakt en dat zie je ook wel.” Geen enkele speler leed zondagavond meer balverlies dan Depay.