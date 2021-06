Gianluigi Buffon (43) keert na 26 jaar terug op het oude nest

Woensdag, 16 juni 2021 om 20:46 • Chris Meijer • Laatste update: 20:59

Gianluigi Buffon keert terug bij Parma, zo weten Fabrizio Romano en Goal-journalist Romeo Agresti te melden. Volgens de eerstgenoemde transferexpert heeft de 43-jarige doelman zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023. Het betekent dat Buffon na 26 jaar terugkeert bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Parma zal de komst van Buffon vermoedelijk donderdag officieel bekendmaken.

Romano meldde eerder al dat Buffon er van droomt om als derde doelman met de Italiaanse nationale ploeg mee te gaan naar het WK van 2022. De 176-voudig Italiaans international maakte in maart 2018 voor het laatst deel uit van la Squadra Azzurra. Bondscoach Roberto Mancini nam voor het EK Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli) en Salvatore Sirigu (Torino) op in zijn selectie. Buffon zal zich wel in de Serie B in de kijker moeten spelen, want Parma degradeerde dit seizoen hekkensluiter uit de Serie A. Hij verkiest Parma boven onder meer Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Sporting Portugal, Flamengo, Galatasaray en Dynamo Kiev.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Buffon speelde vanaf 1991, toen hij dertien jaar was, in de jeugdopleiding van Parma. Hij werd in 1995 overgeheveld naar het eerste elftal en maakte in november van dat jaar zijn Serie A-debuut. Na 168 competitiewedstrijden voor Parma, verdeeld over zes seizoenen, vertrok Buffon in 2001 naar Juventus. De keeper speelde vervolgens zeventien jaar voor Juventus, waarna hij één seizoen doorbracht bij Paris Saint-Germain en weer terugkeerde in Turijn. Hij werd gedurende zijn loopbaan twaalf keer verkozen tot Doelman van het Jaar van de Serie A, waaronder in 1999 en 2001, toen hij nog voor Parma speelde.

Buffon maakte een maand geleden bekend zijn aflopende contract bij Juventus niet te verlengen. "Ik heb veertien dagen de tijd genomen om te overdenken of ik zou stoppen of niet. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog zeker een jaar door wil gaan", zei Buffon eerder deze week in gesprek met Sky Italia. Hij bevestigde verschillende aanbiedingen te hebben gehad.

"Daar zitten voorstellen bij van clubs die tot de favorieten behoren in de Champions League. Maar ik heb geen zin om nu nog prijzen te winnen als tweede keeper, dat had ik alleen over voor Juventus. Een terugkeer op het oude nest is een mogelijkheid die ik overweeg", zo flirtte Buffon dat interview al met een terugkeer bij Parma. Met zijn jeugdliefde won de doelman in 1999 de UEFA Cup, de Coppa Italia en de Supercoppa.