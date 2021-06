Ronald Koeman reageert: ‘Bij mijn weten is het grotendeels rond’

Woensdag, 16 juni 2021 om 20:34

De overgang van Memphis Depay naar Barcelona is grotendeels rond, zo vertelt trainer Ronald Koeman in gesprek met Voetbal International. De Oranje-international liet woensdag al weten dat er 'dingen gaande zijn’ en zei dat hij graag weer onder Koeman wilde werken, maar benadrukte tegelijkertijd dat hij nog niks getekend had. Koeman geeft te kennen dat een transfer ‘grotendeels rond is’.

“'Zoals ik al heb gezegd: de transfer wordt vanzelf duidelijk. Het is afwachten, daar wil ik het bij laten. Iedereen weet dat ik er langere tijd aan gelinkt ben en dat ik onder Ronald Koeman wil spelen, laten we afwachten. Dan gaat het nieuws er vanzelf te komen”, zei Depay woensdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het EK-duel met Oostenrijk. De aanvaller is transfervrij op te pikken, daar zijn contract bij Olympique Lyon afloopt. Hij wordt al sinds de komst van Koeman naar Barcelona gelinkt aan een overstap naar Spanje.

“Memphis heeft er vandaag zelf iets over gezegd en dat kan ik beamen”, reageert Koeman op vragen over Depay. In de Spaanse media wordt al langer gemeld dat Barcelona en Depay nagenoeg akkoord zijn, maar dat alleen nog de laatste plooien moeten worden gladgestreken. “Het ziet er goed uit. Bij mijn weten is het grotendeels rond. Het is nog niet getekend, maar wel bijna. Ik wilde hem al in januari halen, als het nu wel gebeurt is dat heel mooi. We weten wat we aan elkaar hebben.”

Koeman zette eveneens in op een hereniging met Georginio Wijnaldum, maar hij verkoos een transfervrije overstap van Liverpool naar Paris Saint-Germain boven Barcelona. “Dat had ook te maken met de situatie zoals die bij Barcelona was”, zo refereerde Koeman naar de onzekerheid rond zijn positie bij Barcelona. Het was even onduidelijk of de Nederlandse oefenmeester mocht aanblijven van president Joan Laporta. “Er is een andere partij tussen gekomen. Ik heb er met Gini over gesproken en hij moest deze keuze maken.”