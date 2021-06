Clubicoon Ton Lokhoff stapt door machtsstrijd al na 289 dagen op bij NAC

Woensdag, 16 juni 2021 om 20:15 • Chris Meijer • Laatste update: 20:24

Ton Lokhoff is per direct opgestapt bij NAC Breda, zo maakt de Keuken Kampioen Divisie-club via de officiële kanalen bekend. De 61-jarige clubicoon werd tweeënhalve maand geleden nog aangesteld als technisch directeur, maar kiest er nu al voor om op te stappen. Lokhoff vertrekt volgens het statement van NAC omdat hij ‘geen mogelijkheden ziet voor een vruchtbare samenwerking tussen zichzelf en de technische staf’.

BN DeStem bracht onlangs naar buiten dat Steijn grote problemen heeft met de aanstelling van Lokhoff. De oefenmeester stapte twee dagen na de verloren finale van de play-offs tegen NEC op het vliegtuig naar Ibiza, zonder het evaluatiegesprek met Lokhoff af te wachten. Daarmee ondermijnde Steijn het gezag van Lokhoff. De trainer en de technisch directeur zijn het bovendien niet eens over potentiële versterkingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daardoor ontstond er binnen NAC een machtsstrijd, omdat algemeen directeur Mattijs Manders zich achter de oefenmeester schaarde. De raad van commissarissen besloot vervolgens dat Steijn in het zadel moest blijven, voornamelijk omdat het afkopen van zijn tot medio 2022 lopende contract teveel geld zou kosten. Dat terwijl de trainer er zelf aanvankelijk van uitging dat hij komend seizoen niet meer bij NAC werkzaam zou zijn. De raad van commissarissen liet vervolgens weten dat het klaar moest zijn met het interne geruzie en dat Steijn mocht aanblijven.

“Houd vast aan de doelstellingen van de club, met behoud van zowel de technisch directeur als de hoofdtrainer. Zorg voor een omgeving waarin dat mogelijk is”, zo klonk de opdracht van de raad van commissarissen aan Manders. Dit heeft Lokhoff klaarblijkelijk doen besluiten om eieren voor zijn geld te kiezen. “Ton heeft aan de directie van NAC te kennen gegeven zijn contract niet uit te willen dienen”, zo schrijft NAC op Twitter. “Hij nam dit besluit omdat hij geen mogelijkheden ziet voor een vruchtbare samenwerking tussen zichzelf en de technische staf.”

"Ik had me er veel van voorgesteld, maar helaas is het anders gelopen en dat is de realiteit. Ik wens de technische staf, spelers, directie en supporters het allerbeste toe", laat Lokhoff weten op de website van NAC. Manders betreurt het vertrek van Lokhoff. "Wij respecteren de wens van Ton natuurlijk en gaan in goede harmonie uit elkaar. Ik wil hem mede namens de RvC en aandeelhouders bedanken voor zijn inzet voor de club. NAC zal de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur zo snel mogelijk opstarten."