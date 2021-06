Hopeloos gemiste strafschop wordt Bale en Wales niet fataal

Woensdag, 16 juni 2021 om 19:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:11

Wales heeft zichzelf woensdagavond een goede dienst bewezen in Groep A. De ploeg van bondscoach Robert Page was met 2-0 te sterk voor Turkije en heeft nu vier punten na twee speelronden. Daarmee gaan de Britten aan de leiding in de groep. Aaron Ramsey en Connor Roberts namen de treffers voor hun rekening, terwijl Gareth Bale een minder gelukkige avond kende. De aanvoerder mocht na een uur aanleggen vanaf elf meter, maar schoot hopeloos over.

Meest opvallende afwezige aan de kant van Turkije was Merih Demiral. De centrale verdediger was vrijdagavond ongelukkig met een eigen doelpunt tegen Italië (3-0) en moest dat woensdagavond bekopen met een plek op de reservebank. De wedstrijd kende een levendige openingsfase met kansen over en weer. Ramsey bracht zichzelf al na zeven minuten spelen in een kansrijke positie door in het strafschopgebied naar zijn rechterbeen te kappen. De middenvelder probeerde het vervolgens met een schot in de korte hoek, maar vond Ugurcan Cakir op zijn weg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Turkije liet zich zien in de openingsfase. Burak Yilmaz werd bediend door Cengiz Ünder en zag zijn schot in de korte hoek maar rakelings naast gaan. Wales had in de eerste helft een licht overwicht en beloonde zichzelf op slag van rust. Nadat Ramsey eerst nog een enorme kans liet liggen, was hij twee minuten voor de pauze wel trefzeker. Na een splijtende pass achter de verdediging van Bale controleerde hij de bal knap op de borst, om het leer vervolgens beheerst in de linkerhoek te schuiven voor de openingstreffer: 0-1. Het was voor de middenvelder zijn derde grote kans van de wedstrijd tot dan toe.

In het tweede bedrijf waren de momenten van opwinding een stuk spaarzamer. Yilmaz was ongelukkig in de afronding uit een volley en ook Ramsey wist een inzet niet tot treffer te promoveren. Na een uur spelen kreeg Wales de opgelegde kans om het duel in het slot te gooien, toen Bale naar de grond werd gehaald door Zeki Celik. De aanvaller nam zelf plaats achter de bal, maar schoot hopeloos over. Diezelfde Bale had tien minuten voor tijd uit een kopbal alsnog de kans om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar zijn inzet miste ditmaal kracht.

Turkije poogde met een slotoffensief nog wel een gelijkmaker te forceren, maar moest toezien hoe Wales het duel diep in blessuretijd alsnog besliste. Nadat Demiral een kopbal uit de bovenhoek zag worden geplukt, was Roberts aan de andere kant wel trefzeker. De verdediger werd na een hoekschop bediend door Bale en kon eenvoudig binnenschuiven van dichtbij. Door de zege gaat Wales aan kop in Groep A. Later op de avond neemt Italië het op tegen Zwitserland.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Wales 2 1 1 0 2 4 2 Italië 1 1 0 0 3 3 3 Zwitserland 1 0 1 0 0 1 4 Turkije 2 0 0 2 0 0