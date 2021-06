Lukaku wil Eriksen opzoeken in het ziekenhuis en kondigt eerbetoon aan

Woensdag, 16 juni 2021 om 19:13 • Laatste update: 20:01

Romelu Lukaku hoopt Christian Eriksen te kunnen opzoeken in het Rigshospitalet van Kopenhagen. De spits van Internazionale vertelt daags voor het EK-duel tussen Denemarken en België in het Parken Stadion dat hij aan bondscoach Roberto Martínez toestemming heeft gevraagd om zijn ploeggenoot te bezoeken. Lukaku kondigt tevens aan dat de spelers van Denemarken en België in de tiende minuut, evenals het publiek, zullen stoppen met voetballen om te applaudisseren als steunbetuiging aan Eriksen.

“Ik heb hem al een berichtje gestuurd en hij heeft laten weten dat hij oké is. Ik heb ook al aan de coach gevraagd of ik hem zou mogen bezoeken in het ziekenhuis, we zullen wel zien of dat mogelijk is. Maar nu moet hij even tijd krijgen met zijn familie om te revalideren”, zo tekent Sporza op uit de mond van Lukaku. “We hebben wel iets voorbereid met de groep morgen. In de tiende minuut zullen we de bal buiten trappen en applaudisseren. Dat is onze steunbetuiging.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat is de normaalste zaak van de wereld want we hebben verschillende spelers in de groep die hem persoonlijk kennen”, vervolgt de spits van de Rode Duivels. Er werd eerder al bekend dat de supporters in het Parken Stadion in de tiende minuut - tien is zijn rugnummer - van het duel tussen Denemarken en België zouden applaudisseren voor Eriksen. Lukaku bekent dat het wel het iets met hem doet om nu op de plek te staan waar zijn ploeggenoot van Internazionale zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Finland werd getroffen door een hartstilstand.

“Maar ik probeer het achter mij te laten. Mijn hoofd staat nu op de wedstrijd, we moeten door”, zegt Lukaku. “Morgen (donderdag, red.) zijn we hier ook om te winnen, dat blijft de belangrijkste taak. Het wordt zeker geen makkelijke wedstrijd. Denemarken is echt een goede ploeg en ze hebben nu nog een extra motivatie. We onderschatten ze zeker niet. Dit wordt een goede test. Het is belangrijk dat we kunnen groeien naar onze typeploeg. Ik ben blij dat ze erbij zijn en hoop dat ze minuten krijgen en dat we winnen als ploeg.”