UEFA verwijdert spandoek en overweegt sancties tegen Hongaarse bond

Woensdag, 16 juni 2021 om 19:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:35

De UEFA overweegt maatregelen te nemen tegen de Hongaarse voetbalbond. Aanleiding is een aan homofobie gerelateerd spandoek dat dinsdagavond tijdens de EK-wedstrijd tegen Portugal uit de Puskás Aréna moest worden verwijderd, meldt The Athletic. Op sociale media waren foto's te zien waarop Hongaarse fans poseerden met spandoeken tegen de LHBTI-gemeenschap. De voetbalbond ontving een rapport van het antidiscriminatienetwerk FARE en gaat kijken of er sancties genomen moeten worden.

FARE stuurt dagelijks waarnemers naar de wedstrijden op het EK om incidenten en ongewenste gedragingen te melden bij de Europese voetbalbond. Dinsdagavond liet de organisatie een spandoek, waarop de tekst 'ANTI-LHBTQ' stond, verwijderen en werd er gesproken met UEFA-functionarissen. Na afloop van het duel ontving de Europese voetbalbond een rapport waarin werd verwezen naar een spandoek tegen de homogemeenschap. Duizenden Hongaren liepen dinsdag mee in een protestmars tegen een homofobe wetswijzigingen.

These images, inside the stadium in Budapest, come a week after Hungarian fans booed Irish players taking the knee. @farenet anti discrimination campaigner @PiaraPowar says “the situation in Hungary is problematic” https://t.co/6Qf2c9bIYK pic.twitter.com/NnUJb1bTVV — Adam Crafton (@AdamCrafton_) June 16, 2021

“De Hongaarse voetbalbond en het Hongaarse nationale team geven maximaal respect aan iedereen. Of het nu een teamgenoot, een tegenstander, een fan of iemand anders is", reageert een woordvoerder van de Hongaarse voetbalbond tegenover The Athletic. "Voetbal zou de populairste sport ter wereld kunnen worden, juist omdat het van iedereen is. Onze federatie bestrijdt al jaren alle vormen van haat en discriminatie als onderdeel van de campagne 'Haat is niet OK'. De vlag in kwestie is uit het stadion verwijderd zodra die werd opgemerkt."

Vorige week ontstond er ook al ophef in Hongarije, toen supporters voorafgaand aan de oefeninterland tegen Ierland de Ierse spelers uitjouwden nadat zij op de knieën waren gegaan uit protest tegen racisme en discriminatie. Piara Power, directeur van FARE, ziet amper verbeteringen in het land. "De situatie in Hongarije is problematisch en we hebben een betere en stevigere aanpak nodig om de universele rechten te respecteren. De voetbalbond gaf vorige week een verklaring af toen ze wisten dat de Ierse spelers op de knieën zouden. Daarin werd aangegeven dat het slechts een politiek gebaar zou gaan. Het past allemaal bij elkaar."