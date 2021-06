Waarom Messi ontbrak rond de presentatie van het nieuwe shirt van Barcelona

Woensdag, 16 juni 2021 om 18:35 • Chris Meijer

Barcelona presenteerde dinsdagavond zijn nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2021/22. Rond de presentatie speelden verschillende spelers van het mannen- en vrouwenteam een hoofdrol, daar onder meer Gerard Piqué, Sergi Roberto, Pedri, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Alèxia Putellas, Jennifer Hermoso en Aitana Bonmatí poseerden op de foto’s die werden vrijgegeven. Dat Lionel Messi niet rond de presentatie van het nieuwe shirt werd betrokken, zorgde voor de nodige speculatie over de toekomst van de Argentijnse aanvaller bij Barcelona. Mundo Deportivo verzekert echter dat er nog geen alarmbellen afgaan in Catalonië.

Barcelona maakte middels een campagne op social media het nieuwe shirt bekend, dat er opvallend komt uit te zien. Op driekwart van het shirt staan de traditionele blauw-rode strepen, maar op de rechterborst staan een soort rood kruis in een blauw vlak. Het broekje is voor de helft blauw en voor de helft rood. Onder meer De Jong, Griezmann, Pedri en Piqué figureerden in de foto’s en video’s waarmee Barcelona het nieuwe shirt bekendmaakten. Het was voor sommige fans niet het shirt dat tot de meeste discussie leidde, maar wel het ontbreken van Messi in de campagne.

Messi is bij Barcelona immers in het bezit van een aflopend contract en het is nog altijd de vraag waar zijn toekomst ligt, ondanks dat er de afgelopen tijd meer dan eens optimistische geluiden klonken over het aanblijven van de sterspeler. Voor sommigen vormde het ontbreken van Messi in de presentatie van het nieuwe shirt het bewijs dat hij komende zomer een transfer gaat maken. Mundo Deportivo schrijft dat de foto’s voor de presentatie van het nieuwe shirt al op 19 maart gemaakt zijn.

De marketingafdeling nodigde daar in principe alle spelers voor uit, zodat er op het moment van de daadwerkelijke presentatie genoeg foto’s zijn. Op het moment van de presentatie zijn de spelers immers afwezig door vakantie of door interlandverplichtingen. Messi werd weliswaar opgeroepen voor deze fotoshoot, maar was niet aanwezig. De reden hiervoor was dat Barcelona hem op dat moment nog geen contractaanbieding had gedaan, waardoor het onduidelijk was of hij zou aanblijven. Er hoefden geen foto’s genomen te worden in een shirt dat hij zoals het er toen naar uitzag niet zou gaan dragen.

Mundo Deportivo benadrukt dat de situatie er nu anders uitziet dan toen. Bij Barcelona houdt men er rekening mee dat Messi zijn contract voor twee jaar gaat verlengen en daarna de overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer zal maken. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat Messi genoegen zal moeten nemen met een lager salaris om bij Barcelona actief te blijven. Zijn naam werd eerder eveneens nadrukkelijk gelinkt aan een transfervrije overstap naar Paris Saint-Germain.