Ten Hag voorkwam transfer Marko Arnautovic naar Feyenoord

Woensdag, 16 juni 2021 om 18:06 • Laatste update: 18:06

Het had niet veel gescheeld of Marko Arnautovic had in het verleden het shirt van Feyenoord gedragen. De Rotterdammers deden in het verleden een bod van 1,2 miljoen euro op de toenmalig spits van FC Twente, maar zagen hoe Erik ten Hag de aanbieding van tafel veegde na overleg met trainer Steve McClaren. Arnautovic kreeg zondagavond alle ogen op zich gericht nadat hij zijn invalbeurt tegen Noord-Macedonië (3-1) opluisterde met een treffer en een woede-uitbarsting. De UEFA heeft de Oostenrijker naar aanleiding daarvan geschorst voor de wedstrijd tegen het Nederlands elftal donderdag.

Het was Ten Hag die voorkwam dat Arnautovic in het verleden de overstap maakte naar Feyenoord. "Fred (Rutten, red.) was net vertrokken en in die tussenliggende fase lag het technisch beleid op mijn bordje", vertelt de trainer van Ajax tegen TC Tubantia. "De leiding van de club was akkoord met Feyenoord voor een bedrag van 1.2 miljoen en dat vonden ze veel geld voor een reserve. Ik was het daar niet mee eens. Vervolgens kwam Steve McClaren en na zijn presentatie zat ik bij hem in de auto. ‘Is die jongen goed?’, vroeg hij. Ik zei: 'Hij is de beste'. Waarop Steve antwoordde: 'Dan gaat de deal niet door'. Schoorvoetend moest de leiding terug naar Feyenoord. Een jaar later was zijn marktwaarde elf miljoen euro."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Ten Hag ziet dat op het EK vele ogen gericht zijn op het gedrag van de spits van Oostenrijk. "Als hij zijn emoties beter onder controle had kunnen houden, was hij een spits geweest voor de absolute top", aldus Ten Hag. "Hij heeft een geweldig ego, maar is enorm sociaal voor zijn directe omgeving. Hij kan de mensen het bloed onder de nagels vandaan halen, maar tegelijkertijd kun je niet heel kwaad op hem worden. Ik weet nog toen hij die auto tegen de muur reed. 'Wie gaat dat betalen', vroeg Fred. 'Ikke', zei Marko. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Dat tekent zijn karakter. Nu verdient hij genoeg, maar toen moest hij dat nog op afbetaling doen."

Arnautovic geschorst tegen Oranje: ‘Een voordeel voor ons’

Arnautovic zou tegen Noord-Macedonië tegenstander Ezgjan Alioski hebben beledigd, terwijl hij ook het verwijt kreeg zich racistisch te hebben geuit. Lees artikel

Arnautovic speelde in Nederland drie seizoenen bij FC Twente, alvorens hij in 2009 de overstap maakte naar Internazionale. "Om hem fysiek en mentaal uit te dagen lieten we Marko in de extra trainingen op de donderdagmiddagen vaak tegen Douglas spelen", vertelt toenmalig trainer Fred Rutten. "Dat waren geweldige gevechten tussen twee jongens van de straat: eentje uit São Paulo en de ander uit Wenen. Als Marco vindt dat hem onrecht wordt aangedaan, wordt hij kwaad. Dan is het explosiegevaar nooit ver weg."