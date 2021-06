Vermoedelijke opstelling Oranje: De Boer kondigt wijziging aan

Woensdag, 16 juni 2021

Het Nederlands elftal komt donderdagavond voor de tweede keer dit EK in actie. Na de 3-2 overwinning op Oekraïne wil het team van bondscoach Frank de Boer ook de tweede groepswedstrijd winnen. In de Johan Cruijff ArenA is om 21.00 uur Oostenrijk de tegenstander. Bij een zege in Amsterdam is Oranje verzekerd van een plek in de achtste finales en kan het vier dagen later de groepszege veiligstellen in het laatste groepsduel met hekkensluiter Noord-Macedonië.

Na een rommelige voorbereiding heerste er chagrijn rond het Nederlands elftal. Daarmee werd afgerekend in de confrontatie met Oekraïne, al had het niet veel gescheeld of het chagrijn was nog groter geworden. Oranje gaf namelijk een 2-0 voorsprong uit handen. Door een rake kopbal van Denzel Dumfries in de slotfase ziet het er toch rooskleurig uit voor de selectie van De Boer. Tegenstander Oostenrijk kende ook geen vlekkeloos eerste groepsduel. De ploeg van bondscoach Franco Foda startte op papier tegen de makkelijkste tegenstander: Noord-Macedonië. Even leek het erop dat de Oostenrijkers zich zouden blameren, toen Goran Pandev na een halfuur spelen optimaal profiteerde van gestuntel in de achterhoede. Uiteindelijk maakte Oostenrijk het na rust goed en won het team van Foda met 3-1 door doelpunten van Michael Gregoritsch en Marko Arnautovic. Laatstgenoemde deed veel stof opwaaien met zijn merkwaardige reactie na zijn doelpunt, die hem een schorsing opleverde voor het duel met Nederland.

Arnautovic geschorst

Arnautovic ging na zijn treffer door het lint en zou tegenstander Ezgjan Alioski hebben beledigd, terwijl hij ook het verwijt kreeg zich racistisch te hebben geuit. De UEFA kondigde een onderzoek aan en meldde woensdag dat de aanvaller voor het duel met Oranje geschorst is. Servische en Kroatische media meldden daags na het veelbesproken incident dat aan de lippen van Arnautovic duidelijk is te zien dat hij 'Ich f***e deine Shiptar-Mutter' riep. Vrij vertaald: 'Ik neuk je Shiptar-moeder'. In het Servisch is Shiptar een denigrerende racistische term voor Albanezen. De spelers van Noord-Macedonië hebben dit echter nog niet bevestigd. Arnautovic is geboren en getogen in Wenen, maar zijn familie komt uit Servië, waar nog veel van zijn familieleden wonen. Op Instagram heeft Arnautovic gereageerd: "Er zijn enkele verhitte woorden gevallen in het heetst van de strijd", schreef hij. "Ik wil daarvoor mijn EXCUSES aanbieden, vooral richting mijn vrienden uit Noord-Macedonië en Albanië. Ik wil één ding heel duidelijk zeggen: IK BEN GEEN RACIST! Ik heb vrienden in bijna elk land en ik sta voor diversiteit. Iedereen die mij kent weet dat."

De Boer ging woensdag tijdens een persconferentie in op de schorsing van Arnautovic: “Ik vind het jammer en voor Oostenrijk is het jammer, want het is een heel goede speler. We kennen hem natuurlijk vanuit zijn Twente-periode. Het zal een gemis zijn voor Oostenrijk. In dat opzicht is het een voordeel voor ons. Hij viel in en liet direct het verschil zien. Sneu voor Oostenrijk.” De Boer vindt dat Oostenrijk een goede indruk maakte en dat ook deed tegen Noord-Macedonië. “Zij kunnen verschillende systemen spelen heb ik gezien. Ze spelen steeds 4-3-3, maar tegen tegenstanders die hetzelfde spelen gaan ze met drie achterin spelen. Het is gewoon een goed team, veel Red Bull-spelers. Dan weet je het wel: Volgassfussball.”

Om het 5-3-2-systeem van Oranje was in aanloop naar het EK veel te doen. Na de 3-2 overwinning op Oekraïne lijkt de stemming in het land enigszins te zijn omgeslagen. “Als we tegen Oostenrijk een slecht resultaat behalen, is het weer een hele andere sfeer”, beseft De Boer. “We moeten ervoor zorgen dat we geloven in hetgeen waarmee we bezig zijn. Dat moet ik overbrengen op de spelers. Ik vind het mooi dat mensen het nu ook inzien. Het nieuws komt bij iedereen door en dat heeft misschien invloed. Het is niet leuk voor mijn vrouw bijvoorbeeld om zoveel kritiek te horen. Laten we hopen dat de stemming goed blijft, dat betekent namelijk dat we goede resultaten behalen.”

Fitte selectie

Het Nederlands elftal treedt volledig fit aan tegen Oostenrijk. Matthijs de Ligt is volledig hersteld van zijn liesblessure en verschijnt aan de aftrap, zo maakte De Boer al bekend. Wout Weghorst had na de eerste groepswedstrijd wat last van zijn enkel, maar hij kan ook gewoon in actie komen. Frenkie de Jong had in de slotfase tegen Oekraïne last van kramp. De middenvelder deed het een dag later rustig aan en trainde de afgelopen dagen gewoon weer volop mee. Daley Blind, die afgelopen zondag na ruim een uur spelen gewisseld werd, is ook inzetbaar. Hij stond maanden aan de kant met een enkelblessure en voor hem was het EK een race tegen de klok. De Boer wilde geen enkel risico nemen met de Ajacied.

Vermoedelijke opstellingen

De verwachting is dat De Boer weinig zal veranderen aan zijn opstelling tegen Oostenrijk. De eerste groepswedstrijd gaf hem weinig reden tot wisselen. Maarten Stekelenburg zal het doel verdedigen en vanaf rechts zal Denzel Dumfries, matchwinner tegen Oekraïne, weer starten. Het ligt voor de hand dat Jurriën Timber zijn basisplaats kwijtraakt aan De Ligt, ondanks dat hij kan terugkijken op drie interlands op rij waarin hij zich goed staande hield als negentienjarige. De Boer heeft al bevestigd dat de Juventus-verdediger gaat starten. “De Ligt is fit en hij start tegen Oostenrijk”, aldus de trainer, die niet wilde bevestigen dat Timber zijn basisplaats verliest. "Jullie zullen het morgen zien."

Verrassend genoeg kreeg Patrick van Aanholt zondag de voorkeur boven Owen Wijndal, die zijn basisplaats kwijtraakte. Naar verwachting zal Van Aanholt opnieuw starten tegen Oostenrijk in het 5-3-2-systeem. Woensdagmiddag ging De Boer in op de concurrentiestrijd tussen de twee linksbacks. “Ik vind dat Patrick er op dit moment beter voorstaat. Ik had een reden om dat te wisselen, al zie ik Owen ook weer vooruitgaan. Het is een gezonde concurrentiestrijd. Bij mij is het zo dat ik je niet zomaar laat zakken bij het eerste moment. Alleen, het ging nu om een iets langere periode waarvan ik dacht: hé, ik heb iets anders nodig op dit moment. Dat weet hij en dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij moet laten zien dat hij er klaar voor is. Owen zal gerust zijn minuten maken en dat heeft hij ook zondag nog gedaan. Hij moet het mij moeilijk maken tijdens wedstrijden en trainingen", vertelde de bondscoach.

De vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Oostenrijk

Daar iedereen fit is en er geen reden lijkt tot wisselen, zal de bondscoach naar verwachting verder geen wijzigingen doorvoeren. Dat betekent ook dat Weghorst weer plaatsneemt in de aanval naast Memphis Depay. De spits van VfL Wolfsburg houdt Luuk de Jong op de bank. De Boer ging woensdag dieper in op die keuze: “Het is heel simpel: in het begin wilde ik niet te veel wisselen in de selectie”, doelde hij op de periode vlak na zijn aanstelling bij de KNVB. “Ik was er net bij en het gevoel was goed bij de selectie, dan ga je op dat moment verder met de mensen die ervoor gezorgd hebben dat we zijn gekwalificeerd. Nu mag ik meer mensen meenemen en dan heb je ook de kans om hem die ruimte te geven. In korte periode is het ook bijna onmogelijk hem in te werken, dus toen heb ik voor Luuk de gekozen.”

De Jong kwam afgelopen seizoen weinig aan spelen toe bij Sevilla en dat heeft hem opgebroken richting het EK. “Ik heb tegen Luuk gezegd dat ik voor Wout ga, omdat ik vind dat hij het heeft laten zien. Luuk heeft niet veel gespeeld de laatste maanden en dat heb ik hem ook eerlijk gezegd. Luuk heeft het ook verdiend in mijn ogen. Als je zoveel scoort in Bundesliga, ook tegen goede tegenstanders... Hij heeft me daarin niet teleurgesteld, dus vandaar de keuze voor Wout”, aldus de bondscoach.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Weghorst, Depay

Vermoedelijke opstelling Oostenrijk: Bachmann, Dragovic, Hinteregger, Friedl, Alaba, Schlager, Ulmer, Lainer, Sabitzer, Baumgartner, Kalajdzic.