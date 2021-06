Moeder Depay: ‘Ik belde hem en we hebben samen zitten huilen’

Voor de documentaire ‘Met beide benen’ volgde documentairemaakster Jessica Villerius het intensieve herstelproces van Memphis Depay nadat hij in december 2019 zijn kruisband afscheurde. Voetbalzone kreeg vast een voorproefje van de documentaire die op zondagavond 20 juni 22.00 uur voor het eerste wordt vertoond bij BNN VARA op NPO 1.

Rapper

Al rappend begint Memphis zijn verhaal te vertellen: “Heel m’n leven staat op de kop, ze hebben het allemaal over die krantenkoppen met Mem erop, met hoed erop, fok die shit, die shit is flop. Ik zeg je eerlijk: Mem, bij Manchester was je geflopt, oké let’s go dit is de payback.” Achter het stuur van Rolls Royce rijdt hij door de nacht en demonstreert hij nog maar eens zijn andere talent naast het voetbal: “Dit is mijn leven, ik heb niets gekregen. Ik heb dit verdiend met beide benen. Ben niet goed, ben niet fout, ben bewegende.”

Blessure

Hij blikt terug op dat ene moment waarop het zo vreselijk misging: “Ik dribbel op iemand af, wat ik eigenlijk mijn hele leven al doe. Ik passeer diegene en ontwijk hem. Ik spring een soort van op om lichamelijk contact te ontwijken en daarbij land ik op mijn linkerbeen wat ik ook al vaak heb gedaan. Maar dit keer, heel raar, ik voelde gewoon die klap.” Onbekend met zo’n blessure speelt hij nog twintig minuten verder tot de rust. Pas toen de ogen van de dokter groter werden bij het doen van een test, wist hij dat het niet goed was.

Medisch circus

Via de telefoon vertelt hij zijn moeder dat er een streep moet door het EK en huilen ze samen. Vervolgens brak er naar zijn zeggen een circus los met veel artsen en medici die aan hem beginnen te trekken: “Iedereen wil Memphis opereren, iedereen wil zeggen: ‘Ik heb hem teruggebracht.’” Tegen de wil in van zijn moeder kiest hij voor een Italiaanse chirurg in plaats van een operatie in Amerika. Toevalligerwijs scheurde een van z’n beste vrienden twee weken ervoor ook z’n kruisband af en stond hij in de wachtrij voor een operatie, blikt Depay terug. “Ik zei: 'Weet je wat: fuck die wachtrij! Ik neem je gewoon mee naar een van de beste dokters en we gaan daar opereren.' Dat hebben we gedaan. Ik zou dat voor iedereen in mijn vriendenkring doen.”

Herstel

“De eerst week was hel, hel. Die week was crazy man, de pijn! Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad in mijn leven en ik heb veel pijn ervaren!”, memoreert Depay. Gelukkig heeft hij in deze periode veel steun aan zijn vriend met wie hij samen revalideert. De keuze voor de arts lijkt een gouden greep, want het herstel gaat voorspoedig zo zag ook toenmalig bondscoach Ronald Koeman die anderhalve maand later zijn ogen bijna niet kan geloven: "Het verbaast me wel hoe hij na zes, zeven weken al dit soort oefeningen doet."

Arrogant

“Mensen hebben altijd een mening over hem gehad: arrogant, ze hebben zelfs gezegd agressief. Dat past eigenlijk helemaal niet bij Memphis. Hij heeft een heel sterk karakter, dat wel”, zo begint Cora Schensema, zijn moeder, de omschrijving van haar oogappel. Zijn ijdelheid heeft hij volgens haar altijd al gehad evenals het gevoel ‘bijzonder’ te zijn: “Alleen is er in de loop van de jaren ook op zijn ziel getrapt. Dan kan je niet meer jezelf zijn. Verbaal is hij nooit sterk geweest. Hij kon zich nooit zo goed verwoorden, omdat hij zo gevoelig was, maar hij wilde zich gewoon niet kwetsbaar opstellen naar buiten toe, want dan krijg je de klappen.”

Jessica Villerius

Documentairemaakster Jessica Villerius werd bekend door haar documentaire over Marc Dutroux met wie ze een briefwisseling onderhield. In 2009 maakte ze de film ‘C’est la Vie’ over het leven van Glenn Helder waarna een lange reeks documentaires volgde over onder meer de doodstraf, eerwraak, eetstoornissen, MH 17 en corona. Afgelopen jaar werd de vierdelige serie ‘De Kinderen van Ruinerwold’ door ruim een miljoen kijkers gevolgd. ‘Met beide benen’ is haar meest recente werk en wordt op zondagavond 20 juni 22.00 uur voor het eerste vertoond bij BNN VARA op NPO 1.



